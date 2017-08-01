中国解放军：“世界一流军队”瞄向何方

图片版权 xinhua Image caption 7月30日上午，中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和联合训练基地举行。

中国领导人习近平周二（8月1日）在庆祝中国解放军建军90周年大会上发表演讲称，必须加快把中国军队建设成为世界一流军队。

"我们要不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色强军之路，把强军事业不断推向前进。"习近平说。

中国媒体央广网透露，8月1日上午，中国解放军海外的首个保障基地吉布提保障基地建成投入使用。

"一流军队"

图片版权 xinhua Image caption 在今年年底的中共十九大之前，习近平已在多个场合强调和展示了自己对军队的掌控力。

根据英国智库国际战略研究所（IISS）2016年的统计数据，中国人民解放军现役总人数约200万人，是世界上现役兵员最多的国家。其它3个现役军人数量超过100万的国家分别是美国、印度和朝鲜。

但中国的军费开支和美国相差甚远。根据中国政府公开预算计划，2017年中国国防支出约为亿元人民币，总量仅相当于美国四分之一左右。

英国《简式防务周刊》2016年底发布的世界各大国的军费开支排名显示，国防支出排名前十的依次是美国、中国、英国、印度、沙特、俄罗斯、法国、日本、德国、韩国。

习近平在讲话中多次强调共产党对军队的绝对控制，他引用前领导人毛泽东的话说，"我们的原则是党指挥枪，而决不容许枪指挥党。"

在今年年底的中共十九大之前，习近平已在多个场合强调和展示了自己对军队的掌控力。上周末，他在内蒙古朱日和联合训练基地阅兵，这是继1981年华北军事大演习阅兵后，中国军队时隔36年第二次在天安门以外地区举行阅兵，也是习近平就任中国国家主席后的第三次阅兵。

领土争议

图片版权 Reuters Image caption 中国在南海岛礁填海造地引起美国高度警惕。

中国军队在亚洲就一些领土和领海纠纷采取日益强硬的态度，已经使一些国家感到不安。

2013年底，中国宣布划定东海防空识别区。在这一区域，中国和日本在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）归属问题上存在争议。

在南中国海，中国和菲律宾等东南亚国家也存在领土争议。中国在南沙群岛永暑礁、渚碧礁和美济礁上建成了航海、航空、雷达和防御设施。

除了东海和南海区域外，中国的军事战略重心还包括台湾。主张台独的民进党去年在新一轮大选中获胜之后，两岸关系开始日趋紧张。中国表示不放弃武力解决台湾问题。

习近平在建军节讲话中没有提到具体的领土争议，他试图强调中国的动机是和平的，但不接受任何威胁。

"推进强军事业，必须始终聚焦备战打仗……军事手段始终是保底手段，"他强调说，"我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去，谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。"

让中国军队感到担忧的还包括危险的邻国朝鲜。朝鲜在7月进行了两次洲际弹道导弹测试。美国预计朝鲜很快将拥有能搭载小型核弹头并覆盖美国本土的洲际导弹。

中国支持联合国对朝鲜进行了制裁，从今年初开始对朝鲜煤炭采取了禁运措施。