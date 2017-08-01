中印边界对峙：中国阅兵表现决心 亦有远虑

图片版权 xinhua Image caption 为中国人民解放军建军90周年举行的阅兵显然突出了习近平作为核心领导人至高无上的地位。除了习近平，其他6名政治局常委并未出席这次阅兵。

在中印军队在靠近不丹的争议地区洞朗对峙持续了将近两个月。虽然习近平在中国建军90周年阅兵讲话中没有直接提到目前持续的中印边界军事对峙，但是他示"军队有信心、有能力打败一切来犯之敌"。

环球日报8月1日在中国建军节这天发表评论说，印度从洞朗无条件撤军是谈判的先决条件。评论还说，印度拒绝撤军，时间拖得越久，局势对印度越不利。

在中国建军节这一天，巴基斯坦在北京使馆的武官透露，巴基斯坦年底将派19架战机去中国参加第六次联合空军演习。巴基斯坦是印度在南亚的战略对手。这位武官评论说巴基斯坦和中国将站在一起维护地区稳定，反对印度危险的负面行为。

在中印军队在靠近不丹的争议地区洞朗对峙继续的时候，印度官员说，中国军队在中段边界越界一公里进入印度领土驱赶那里的放牧者。

越界事件7月25日发生在印度阿坎德邦查谟利县的Barahoti地区，那里被中国称为西藏札达县达巴乡，属于中印边界中段争议区。现在被印度北阿坎德邦划归杰莫利县管辖。

与此同时，印度媒体评论说，中国在中印边界对峙中对印度立场日趋强硬。印度《经济时报》在评论中印对峙的报道中说，习近平希望将中国变为世界主要的超级大国。

中国智囊学者认为，中国的民族主义情绪高涨促使中国在争端中表现强硬，公众对中国军事能力的信心也很大，认为一旦同印度开战，中国军队一定能取得胜利。

习近平阅兵

印度许多媒体评论注意到7月30日习近平在中国人民解放军建军90周年阅兵。印度媒体评论说，习近平2013年执掌最高权力以来就反复强调强国和民族复兴的目标。特别是在今年秋天中共19大到来之前，习近平不愿意示弱，或被认为没有完成强国目标。

一般评论都认为，习近平将在19大上进一步巩固权力，让自己的支持者进入中央政治局常委，为其第二任期奠定好基础。因此印度评论员认为，这时候习近平不可能在洞朗地区中印对峙问题上让步，那样会有损自己的形象。

7月30日习近平作为中国人民解放军的统帅，身穿绿色迷彩服在内蒙古的训练基地朱日河检阅了中国陆海空三军。12000名官兵，包括坦克，远程导弹，喷气战机以及各种武器排列整齐地在主席台前穿过接受检阅。

为中国人民解放军建军90周年举行的阅兵显然突出了习近平作为核心领导人至高无上的地位。除了习近平，其他6名政治局常委并未出席这次阅兵。

习近平要求官兵"坚定不移坚持党对军队绝对领导的根本原则"，"永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里。"

习近平讲话结束后，主持阅兵的军委副主席范长龙要求全军牢记领袖的嘱托、统帅的号令。据说这自毛泽东时代结束后，统帅的称号首次重回到中国政治生活中。

舆论宣传攻势

在中国建军节阅兵前，中国外交部和国防部都在指责印度军队非法进入中国在洞朗的领土的时候做出强硬表示。印度前驻中国外交官和中国问题专家 Bhaskar Roy说，中国全面推进媒体攻势，心理攻势和历史宣传攻势。

《纽约时报》注意到中共党刊《学习时报》发表的赞扬习近平领导成绩的文章。文章说，习近平在担任最高领导头五年中，亲自制订政策解决棘手问题，包括在南海修建配有军事设施的人工岛屿，"为最终赢得南海维权斗争胜利打造了一个牢靠的战略基地，等于筑起了一座海上长城。"

文章说中国崛起的时候"也面临虎狼围猎的巨大风险，遇到的战略围堵、战略冲撞、战略干扰更加尖锐激烈。"

习近平在讲话还说，中国比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更需要建设一支强大的人民军队。

他还要求军队"要坚定不移坚持战斗力这个唯一的根本的标准，聚焦备战打仗，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅。"习近平还说"军队有信心、有能力打败一切来犯之敌！"

与此同时，中国《环球时报》评论指不丹和锡金历史上都深受西藏影响，英国殖民者占领印度后逐渐北侵，把控制力扩展到喜马拉雅山南坡。印度独立后沿袭了英国殖民者的野蛮政策，地区霸权主义的膨胀，干涉不丹和锡金这些小国的内政和外交。

图片版权 Reuters Image caption 5月在北京召开的“一带一路”峰会上，中国领导人习近平同参会的其他国家人合影。莫迪拒绝参加这次峰会。分析说，印度可能成为一带一路的潜在威胁。

评论还警告说，印度地区霸权主义的膨胀在走向临界点，它此次的冒险行径无异于自捅马蜂窝，承担由此而产生的各种后果将是它势必付出的代价。文章暗示这些代价包括锡金复国和不丹恢复主权会得到中国的支持，喜马拉雅山南麓的地缘政治格局有可能被改写。

"一带一路"担忧

《南华早报》引述在澳门的评论员Anthony Wong Dong的分析说，中国同印度在洞朗对峙升级不仅会令印度成为一个潜在的敌手，也会使印度这个大国对中国"一带一路"计划实施形成障碍。

分析说，印度拒绝加入中国倡议的"一带一路"计划，因为印度担心投资500亿美元的"中巴经济走廊"项目穿越了巴基斯坦控制克什米尔的吉尔吉特－巴尔蒂斯坦地区，而印度声称对这两个地方拥有主权。

这位评论员还说，即使中国陆军能够在洞朗冲突获胜，但中国海军很在印度洋难突破印度的海上遏制，印度洋对中国重要的海上商路，严重依赖燃料进口的中国进口石油的80%要经过印度洋或马六甲海峡。

不过在印度国家安全顾问多瓦尔访问北京后，印度时报报道说，中国新华社发表了务实评论，呼吁避免冲突，因为战争会给全球化经济带来负面冲击。评论甚至说希望一个强大的印度同中国并存。文章明显同前些日子中印媒体的一些报道有所不同。

新华社评论指出，洞朗地区对峙显示了德里和北京缺乏互信。强调政府各级对话和民间社会互动。

清华大学国家战略研究院的赵海说，中印军事对峙对于双方来说，是如何体面让步的问题，因为如果双方都不让步，那就只剩战争一途。战争对双方都是灾难性的，不会有赢家，因为双方都会陷入难以想像的危机。

《印度时报》评论说，印度和中国是亚洲最重要的两个国家，中印冲突会带来灾难性后果。中国需要印度的市场，印度需要中国的投资。

尽管中印在洞朗对峙剑拔弩张，印度军队在边界集结，中国建军节阅兵，以及民间舆论表现出高涨的民族主义情绪甚至打杀声，但中印双方主流媒体报道已经为对峙降温，双方的专家似乎都同意中印开战的可能性很小，双方仍然积极寻求外交解决。