台湾台风：官员的政治智慧面临考验

图片版权 CWB.TW Image caption 尼莎与海棠两个台风在上周周末接连侵袭台湾

接连侵袭台湾的"海棠"和"尼莎"台风虽然已经远扬，但是台风前脚走，后脚官场和政坛闹成一片。

首先是行政院指示各政府机关、国营事业单位在每日尖峰时刻下午一点到三点不开冷气、开冷气的时候则是将温度从摄氏26度提高到摄氏28度。

这是因为东部花莲和平发电厂的一座输电线铁塔被台风吹倒、当地电厂所发的电力无法输送，造成台湾电力供应短缺，直逼亮红灯的地步。

酷暑节电

由于预估修复铁塔需要大约两个星期的时间，因此行政院要求在这段期间政府单位"以身作则"、全民"共体时艰"，问题是消息一出却是怨声四起。

公务员被形容是"敢怒不敢言"、只有"穿清凉一点的衣服"、"吃冰棒"、"喝冰水"，但是非民进党执政的台北市和新北市则是率先跳出来说不会按照行政院的指示。

民众也对这个"共体时艰"的做法大为不满，认为台湾正要进入酷暑时节，到政府机关洽公办事却要忍受身感不舒适的室温，实在难以接受。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾行政院下令要求各政府机关冷气温度定在摄氏28度。

秉承上命

提高冷气的温度看起来事小，但是对于要求恒温、恒湿以保存典藏文物的博物馆来说，可就兹事体大了。有记者就此采访某官方属下博物馆，馆方人员表示担心提高冷气温度可能会损坏文物。

报导刚出，据称上级主管机关就致电该博物馆表达"关切"，令报导记者"愤怒地"在脸书（Facebook）上贴文指责该上级主管机关。

撰写报导的记者说，她非常生气，因为主管机关的态度似乎就是只担心不能达到上级的要求，而不顾文物保存面临的实际问题。

预测天气

在台湾，台风来了要不要放假是地方政府的权责，由地方政府视风速和雨量来判断决定，本来似乎问题不大，但是如果前一晚发布消息"正常上班上课"、凌晨却"停班停课"可就会让早早出门打算上班的民众不高兴了。

在台湾被说成是"赖神"的台南市市长赖清德，就因为如此而被媒体讽刺是"被打入凡间"，而另外一些县市首长有的因为出国然后碰上台风导致航空公司停飞、赶不及返台或者是没及时到灾区而受到指责，纷纷出面道歉说明。

这次接连两个台风扫过台湾，在台湾部分地区造成了相当的灾情，有不少的灾民说他们所住的地区是"每逢大雨必淹水"，而政府每年编列大笔的治水预算却似乎不起作用，而相关部门每次的说法也都是"雨量超过负荷"，这种说法实在让刚刚才经历家门前的道路成了小河、农田成了沧海的民众难以接受。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台风在各地造成的灾情不一，在台北除了部分地区稍有淹水之外，灾情相对轻微。

道路成河

两股台风接连来袭，对常年都有台风报到的台湾来说并不算什么新鲜事，但是台风吹倒一个铁塔就让整个台湾可能面临限电的威胁，而几十年来编列所谓治水预算为什么还是逢雨必淹？这些都有待政府官员回答。

台湾现在进入台风频发季节，而两次台风路过之后，尾随而来的大雨还在继续，也就是说官员们要面对的问题和考验还在继续，但是和民众在台风之后面对灾情相比起来，官员们的苦恼恐怕就是不足为道了。