建军节"全民皆兵"枪杆子笔杆子与时俱进

图片版权 BBC Chinese Image caption 人民日报客户端推出的的"军装照"软件意外地让中国亿万手机用户参与体会了一次"全民皆兵"。手机用户上传自己的照片就能得到自己身穿中共军队不同时代军装的照片。

本次建军90周年在内蒙古训练场朱日和阅兵，中国军队展示海陆空各种高精尖武器以及习近平强调"党指挥枪"成为媒体关注焦点。但风靡中文网络的一款"军装照"应用软件给建军节增添了"全民皆兵"的色彩。

7月30日习近平作为中国人民解放军的统帅，身穿绿色迷彩服在中国人民解放军建军90周年阅兵中检阅了中国陆海空三军。12000名官兵，包括坦克，远程导弹，喷气战机以及各种武器排列整齐地在主席台前穿过接受检阅。

除了习近平外，其他6名政治局常委都未出席在内蒙古的训练基地朱日河基地举行的阅兵，也没有公众观礼，因此评论说阅兵显然突出了习近平作为核心领导人至高无上的地位。

"全民皆兵"

习近平接着在8月1日那天做了强军讲话，提到人民军队90年来从小到大、从弱到强的历史，以及"党指挥枪"的根本原则的由来，"三湾改编"和"古田会议"等历史。习近平甚至重提马克思主义军事理论的指导意义，但没有提毛泽东曾经提出的"全民皆兵"和"人民战争"的军事理念。

但人民日报客户端推出的的"军装照"软件意外地让中国亿万手机用户参与体会了一次"全民皆兵"。手机用户上传自己的照片就能得到自己身穿中共军队不同时代军装的照片。

Image caption 毛泽东50年代提出"全民皆兵"，"大办民兵师"的历史已经一去不返。

人民日报客户端推出的这款"军装照"H5上线仅两三天浏览次数累计接近10亿，火爆程度超出了制作者的预期。人民日报客户端正在联系吉尼斯驻华机构，准备申请吉尼斯世界纪录。

中国媒体报道，"军装照"软件在7月29日晚推出后立即产生巨大的浏览量，30日浏览次数突破6000万，31日上午10时突破1亿，之后呈现井喷式增长。8月1日24时达7.31亿，到8月2日17时"军装照"H5的浏览次数累计8.2亿，独立访客累计1.27亿。

毛泽东50年代提出"全民皆兵"，"大办民兵师"的历史已经一去不返。当时中国各地的厂矿企业和单位，学校，甚至未成年的学生都接受军事训练，能够持有各种枪支。

虽然现在中国的社会防范已经杜绝了允许民间持枪可能，但网络技术发展却让人过过当兵瘾。这款名为《快看呐！这是我的军装照》软件成功的原因还在于把握住时机，以多媒体等新技术增加公众参与互动，取得巨大效果。

寓教于乐

习近平担任中国最高领导人以来多次要求宣传部门坚守马克思主义价值观，批评宣传官员低效，要他们加强对互联网的控制和影响，抵御外国和流行文化影响。中共高官也要求新闻机构拥抱数字媒体，促进在全世界传播"中国声音"。

在2013年10月，中文网络出现了署名是"复兴路上工作室"的制作团队制作了长度约5分钟《领导人是怎样炼成的》的动画短片，动画被上传至网络上后短短两天内被播放了100多万次。

该动画有中文和英文两个版本，简单形象地介绍了中国同美英国家产生的不同过程。其中中国国家领导人首次在中国大陆地区以卡通的形象出现。

两年后"复兴路上工作室"又推出了《十三五之歌》的英文视频，视频再次在中国社交网络快速流行传播。报道说，该视频先在"优酷"视频平台上第一天就被点击了56万次，随后又在社交平台被大量转载和分享。

在歌曲中，欧美歌手用说唱的方式解释了当时正在召开的中共十八届五中全会，解释了"十三五"（第十三个五年计划）是什么，及其制定及实施过程。

Image caption 2003年一首"像普京一样"（也有翻译作: 嫁人就嫁普京）的歌曲成为俄罗斯最热门的迪厅舞曲之一。

去年央视让某家多媒体工作室制作了一系列"有事@深改组 组长是咱总书记"的视频，避开枯燥的政治宣传术语，用活泼直白的方式宣传中共深化改革一千天。

寓教于乐，以轻松形式将政治价值寄予在于娱乐当中，更早的例子似乎见于普京治下的俄罗斯。2003年一首"像普京一样"（也有翻译作: 嫁人就嫁普京）的歌曲成为俄罗斯最热门的迪厅舞曲之一。评论说，那首歌可能是通过流行歌进行宣传最成功的例子。

枪杆子，笔杆子

十多年过去，民调显示自两千年开始掌控俄罗斯的普京仍然受到大部分俄罗斯公民的支持。皮尤调查显示，87%的俄罗斯人对普京解决世界问题的能力有信心。普京的受支持率高于其他许多政客，似乎成了世界上最受欢迎的领导人。

在中共19大到来之前，许多分析认为习近平可能会在最高权力交替问题上效法普京，有意在两届任期后继续主宰中国政治。

在此次建军节阅兵中，习近平要求军队官兵"永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里。"习近平讲话后，主持阅兵的军委副主席范长龙要求全军牢记领袖的嘱托、统帅的号令。据说这自毛泽东时代结束后，统帅的称号首次重回到中国政治生活中。

90年前中国人民解放军建军初期，军队缔造者毛泽东就提出被后来概括成"枪杆子里出政权"的著名论断。后来解放军的元帅林彪进一步解释说，夺取政权和巩固政权要靠枪杆子，笔杆子这"两杆子"。

这次建军节习近平身穿迷彩服，以统帅身份阅兵，彰显党指挥枪的原则，也显示其以三军统帅的身份对枪杆子的绝对控制。

此前习近平对媒体不断强调正确舆论导向，党性和使命感，对领导人强调"看齐意识"，努力全方位控制舆论，可以看作是对笔杆子的重视。

这次在内蒙古朱日和的所谓沙场阅兵展示了一支装备现代化的陆海空军。风靡中文网络的"军装照"让亿万人网络"参军"似乎显示了当局的宣传也在与时俱进。