台湾来鸿：大腕葬礼后的亲民党走向何方？

图片版权 BBC Chinese Image caption 在亲民党副秘书长刘文雄的葬礼上，党主席宋楚瑜面容哀戚。

亲民党副秘书长刘文雄周四（8月3日）举行葬礼，不少政界人士出席，可谓备极哀荣，突然失去左右手的党主席宋楚瑜在葬礼上面色哀戚。

自从2016年的总统与立法委员选举之后，亲民党在台湾政界似乎声势又弱了不少，最近媒体都在"分析"执政的民进党和国民党会有谁参选明年包括直辖市市长的九合一地方选举，但是却遗漏了亲民党。

忠心耿耿

刘文雄口才犀利、经常出现在电视台的政论节目，左批民进党、右打国民党，俨然是亲民党在声势低迷时的"橱窗"、拉抬气势的第一人。

在刘文雄离世的消息传出之后，不少台湾政界人士表示惋惜，但是也对亲民党的未来走向感到担心、他们担心的是受到多名宋楚瑜的左右手接连离的冲击之后，亲民党要如何继续下去？

一些分析人士或者媒体形容亲民党如今是宋楚瑜的"一人党"，而且党内枱面上的人物年纪也都大了，却又不见新一代的年轻人加入高层团队，未来会不会和新党一般，值得关注。

团结一致

或许亲民党高层团队年龄偏高，但是宋楚瑜的这个团队有个特别之处，就是民进党、国民党核心阶层所缺的团结一致，年初离世的亲民党秘书长秦金生还有刘文雄就如宋楚瑜的左右手，他们和宋楚瑜有多年的"革命情感"，这份情感早在几十年之前就已经开始。

图片版权 BBC Chinese Image caption 在两岸关系低迷的现在，前海协会副秘书长个人署名致哀的花圈相当地显眼。

他们从宋楚瑜声势和威望最高的时候一路相随，即便是到宋楚瑜多次参选失利、亲民党从一个大党泡沫化成小党，这个以宋楚瑜为中心的团队对宋楚瑜始终不离不弃，这在台湾政坛是相当少见的。

但是对以国民党支持者为主的蓝营支持者而言，宋楚瑜和他的团队就是蓝营的"分裂者"，把2000年、2004年、甚至2016年总统大选的败北责任推给亲民党，同时也质疑亲民党暗地支持民进党，例如刘文雄就曾经被蓝营支持者讥为"橘皮绿骨"。

表现机会

亲民党也不是没话说，他们强调每次所谓的"国亲合"，由于国民党"居心不良"，吃亏的都是亲民党，国民党是"吃干抹尽"、"好处享尽"，就是想要倂吞亲民党，因此后来对国民党再提出"国亲合"莫不敬谢不敏。

民进党赢得2016年总统大选之后，传出宋楚瑜有望在两岸事务上扮演一个角色，虽然这不见得是事实，不过更加深了亲民党和国民党之间的芥蒂。

图片版权 BBC Chinese Image caption 刘文雄猝逝是最近台湾媒体少有的与亲民党有关的报导。

宋楚瑜曾经两次会见中国国家主席、中共中央总书记习近平，一次是藉台湾的APEC代表的机会、一次则是以亲民党主席的身份，照讲亲民党和北京之间应该有一定的联络管道，而相对民进党而言，亲民党没什么台独色彩，相对国民党而言，虽然没有国民党一般庞大的资源，但是也没有国民党一般老大不去的包袱。

但是就如2016年总统大选时，宋楚瑜在亲民党国际记者会上回答BBC中文网提问时回答的"神仙也难救"一般，即便亲民党与北京无怨，却也因为民进党执政的关系，宋楚瑜最终也无法在润滑和缓两岸关系上发挥任何作用。

痛失战将

如今亲民党少了善于调和鼎鼐、排解僵局的秦金生和长于捍卫亲民党立场、口条清晰的刘文雄，这个围绕宋楚瑜的核心也出现了缺口，亟待人才补上，不过又面临了党内人才老化、无法吸引年轻人支持的问题。

和国民党相比，国民党现在出现了准党主席吴敦义、新北市市长朱立伦的所谓"两个太阳"，有国民党的基层党员忧心地告诉我，他认为2020年的总统大选搞不好国民党"又要分裂一次"，亲民党或许在气势、资源上都比不上国民党，但是对宋楚瑜的忠心和支持是无法否认的。

只是到了2020年的时候，宋楚瑜就已经78岁，能否再战一次？而之前的2018年九合一地方选举，亲民党有没有合适的人选参选百里侯？总统大选或许还远，但是距离九合一地方选举剩下不过一年多一点点的时间，如果不及早启动，难免成为陪衬。

到了那个地步的话，一度声势超越国民党、在立法院席次居第三名的亲民党恐怕就会沦为和台湾其他一百多个政党一样地没人知晓、无人闻问，宋楚瑜将会率领亲民党走向何方呢？