边界对峙：中国加强舆论攻势逼迫印度撤军

图片版权 XINHUA Image caption 中国官方发布照片，指印度人员越界。

中国及印度双方军队在两国交界洞朗地区对峙已经一个多月。中国外交部、国防部和官方媒体接连抨击印度“非法越界”，中央电视台则播出西藏军演片段。新华社评论文章称，双方没有谈判空间。

印度前驻华大使任嘉德（C. V. Ranganathan）对BBC中文网表示，从印度官员近日的表态中看到，印度政府是希望双方开展对话为局势降温。

中国国防部周四（3日）晚上发表声明，称印度边防部队仍有人员和机械“非法滞留”在中国领土，印方行为“严重侵犯中国主权和领土完整”，粗暴践踏国际法基本原则和国际关系基本准则。

发言人任国强强调，中国已经以善意努力通过外交渠道解决当前事态，并保持高度克制，但“善意不是没有原则，完制不是没有底线”，印度要打消任何以拖待变的幻想。

外交部发言人耿爽周四批评，“印方派边防部队携带武器和装备越界进入中国领土并滞留不撤，其行为不负责任，不计后果”。

《中国之声》引述外交学院亚洲研究所助理研究员吴琳称，外交部近期的表态已由之前的“越界”，换成“领土入侵”，显示中国可能在外交、经济、军事上有进一步行动。

图片版权 AFP Image caption 乃堆拉山口的中印士兵（资料图）

发动舆论攻势

中央电视台周五播出解放军在西藏高原实战演练的片段，央视7月中亦曾播放西藏相关的军演片段。两则报道并没有提到两国的争议，但被外界解读为是针对中印局势。

人民日报、新华社分别发表批评印度的评论文章。其中新华社英文评论中更表示，中印双方没有谈判空间，唯一解决方法是印方撤军。

印度外长斯瓦拉杰（Sushma Swaraj）周四在国会表示，已经做好任何开战的准备，但是目前动武非首要目标，对话协商是唯一解决方法，亦指中方提出的立场文件，以偏盖全。

印度前驻华大使、现任职于位于印度德里的中国研究所（Institute of Chinese Studies, Delhi）的任嘉德接受BBC中文网电话访问时表示，印度并不希望与中国爆发军事冲突。

他认为，中国了解到中印两国在经济、文化等多层关系密切，而从印度外长苏什玛‧斯瓦拉杰周四发表的言论中看到，印度政府希望双方以对话为局势降温。

Image caption 中印此轮边境对峙发生在中印边境乃堆拉山口附近的洞郎地区。

公众反应

与反日、反韩的情绪比较，微博上目前反印度的言论不算太多，但亦偶有网民表示，中国应该强硬应对今次纷争，甚至采取军事行动。

一位在中国工作14年的印度商人维贾伊‧辛格（Vijay Singh） 对BBC中文网表示，不担心中印今次局势会升级到影响他在华安全或生意。

“一点也不值得忧虑。”他说。

他表示，中印两国在边境过往亦偶有磨擦，但好少会对普罗大众有影响。

而印度传媒则曾经报道，则有组织及网民倡议抵制中国产品，但难以评估及预测是否有效。