新加坡驱逐华裔学者黄靖 指其为外国间谍

图片版权 xinhua Image caption 黄靖早年毕业于中国四川大学，经常在中国主要媒体发表文章和评论

新加坡周五（3日）宣布驱逐该国国立大学的华裔著名学者黄靖，黄靖被指为外国政府作代理人对新加坡施加影响。

被指参与了损害新加坡国家利益的活动的黄靖，是新加坡国立大学李光耀公共政策学院特聘讲座教授、亚洲与全球化研究所所长。

黄靖和妻子杨秀萍是美国公民。黄靖自2008年开始在新加坡作学者。黄靖早年毕业于中国四川大学，还拥有中国复旦大学历史学硕士和美国哈佛大学政治学博士学位。

新加坡内政部还指黄靖妻子杨秀萍对黄靖为外国政府服务知情，也和黄靖一起被永久驱逐。新加坡当局没有具体说明黄靖在为哪国政府服务。

不过新加坡国立大学李光耀公共政策学院的网站上介绍说，黄靖在中国国家媒体上发表过许多文章和评论，包括新华社和人民日报等媒体。

同中国关系

如果新加坡当局证实黄靖教授为北京服务，那么最近本来已经紧张的新加坡同中国的关系更会雪上加霜。

新加坡内政部公告指黄靖同外国情报人员接触与合作，并利用他在李光耀公共政策学院的职位秘密帮助另外一个国家，对新加坡造成损害。

新加坡当局对黄靖做出指控的理由似乎是黄靖曾接触知名和有影响力的新加坡人，并向他们提供据说是来自某个国家的"保密信息"，希望以此影响他们对那个国家的看法。据说黄靖还招募其他人协助他达到上述目的。

新加坡国立大学已经表示中止了黄靖的职务。美国在新加坡使馆拒绝评论此事。

北京同新加坡有长期良好关系。今年早些时候新加坡的军用装甲车辆在台湾演习后转运香港返回新加坡途中被香港扣留，两国关系开始紧张。

当时中国就新加坡同台湾的军事合作向新加坡提出了外交抗议。