《战狼2》：横扫中国票房的民族主义动作片

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 这部由吴京自导自演的电影，具有浓烈的爱国主义色彩。

"犯我中华者，虽远必诛。"

这是中国卖座大片《战狼2》中的经典台词。该片结合了充满阳刚之气的硬汉气概——片中不乏喷火的枪口、爆炸和坦克——和盛气凌人的爱国主义。

该片的主人公是一名中国士兵，他在非洲遭遇一场叛乱，在战火中挽救了几百人的生命，使他们免遭西方坏蛋的屠杀。

该片的故事情节基本上与典型的好莱坞动作片一样，不同之处是，这次是一个中国男人在匡扶正义，拯救世界。

《战狼2》的导演兼主演吴京本来是一位武术运动员。他沿着成龙和李连杰的成长轨迹，成为中国新一代"演而优则导"的动作片影星之一。

吴京的第一部《战狼》电影2015年上映，但反响不是很大。在中国，主旋律电影，尤其是宣扬爱国主义的影片，一般都表现不佳。

但是，《战狼2》却出手不凡，上映一周内就创下16亿人民币的票房纪录。

由于该片在中国的巨大反响，其票房表现甚至一度击败好莱坞大片《敦刻尔克》，成为上周末的全球票房冠军。

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 中国著名演员吴刚在片中扮演一名非洲华资工厂的保安主管。

影片情节围绕着一场营救行动展开。在某不具名的非洲国家，一群叛匪占领了一座城镇。

由吴京扮演的中国特种部队士兵"冷锋"只身赴险，营救被西方雇佣军绑架的中国侨民和当地民众。

许多观众在社交媒体上表示，他们被影片的爱国主义剧情所打动。

"这是中国最好的动作片，"一位网民写道。

"意外地好！热血男儿。我看后流泪了，"另一位网友说。

《战狼2》比《战狼1》获得观众更热情的追捧，原因之一是其动作场景有所改善。

许多中国观众称赞《战狼2》的打斗场景和特技效果已经达到了"好莱坞水平"。片中出现坦克高速行驶时打滑的镜头，很像《速度与激情》（Fast and Furious）系列电影中汽车打滑的场景。

这部完全由私人投资拍摄的电影，因注重细节而广受称赞。据媒体报道，片中出现的一些武器与中国军队的最新装备非常近似。

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 解放军在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵式，庆祝建军90周年。

但是，把握时机也是《战狼2》成功的重要原因，因为中国正经历新一波的爱国主义浪潮。

该片在中国庆祝解放军建军90周年前夕上映，这是具有重要象征意义的一个纪念日。

上周末，解放军举行了一场盛大的阅兵式，展示了中国最新的武器装备。

在纪念建军节的大会上，中国领导人习近平作了语气严厉的讲话，其中有些话与《战狼2》中的台词不谋而合。习近平警告说，中国决不允许任何人损害其主权。

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 香港演员卢靖姗（Celina Jade）饰演一名援非医生。

中国政府的主要喉舌《人民日报》称赞《战狼2》"向全世界展现了中国式的超级英雄"，体现出"强烈责任感"和"大无畏的英雄主义精神"，"激起了很多人心中的爱国热情"。

但是，不是所有中国人都接受这种观点。

在广受欢迎的"豆瓣"网上，有观众写道："吴京利用了政治主旋律，真是哗众取宠。"

另一位"豆瓣"用户说："我们以前嘲笑个人英雄主义，却没想到捆绑爱国主义的全能战士更加难以下咽。"

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 美国演员弗兰克·格里罗（Frank Grillo）饰演雇佣兵头目，是片中的主要反派角色。

《战狼2》并不是最近出炉的唯一的爱国主义影片。同日上映的还有《建军大业》，描述中共1927年建立自己武装的故事。

《建军大业》被称为"建军90周年献礼影片"，与传统的宣传片更加近似。

为了吸引年轻观众，该片使用了许多年轻的歌星和影星，让他们扮演历史上的革命人物。

但是，公众的反响并不热烈。在上映后四天内，《建军大业》的票房只有《战狼2》的五分之一。

许多观众批评说，该片过于重视吸引年轻观众，但却忽视了质量。

当局似乎已经压制了这些批评的声音。豆瓣网上对《建军大业》的评论和评分功能已经被关闭。