中印对峙：和平解决的曙光就在前面？

图片版权 AFP Image caption 辛格在印度是国宝级人物，他曾在北京奥运会上获得过铜牌

中印度军队在边界的紧张对峙已经持续了一个多月。连日来"战争论"不断升温。在这样的大背景下，中印于8月5日在孟买打了一场拳王大战。

拳王大战目前已经鸣金收兵，结局非常出人意料：获胜的一方要用金腰带换取边境和平。

印度拳手维詹德·辛格（Vijender Singh）迎战来自中国乌鲁木齐的祖力皮卡尔·买买提艾力，辛格最终获胜，保住WBO亚太金腰带，夺走对手的WBO东方超中量级冠军腰带。但是，他却选择将金腰带还给祖力皮卡尔。

辛格在印度可是国宝级选手。他在解释交出"战果"的动机时说，我不想要这个头衔，因为我不希望中印军队在边境对峙，我希望边境和平，我想把这次胜利的果实献给中印友谊。希望传达出和平信号，和平才是最重要的。

拳坛大战和平收场，边境对峙呢？

图片版权 XINHUA Image caption 中国官方发布照片，指印度人员越界。

日前，印度外交部长苏诗玛·斯瓦拉吉（Sushma Swaraj）在国会上议院发表讲话时说，打仗不是出路，对话才是唯一的解决方法。

印度畅销报纸《印度斯坦》（Hindustan,日报，印度语）周六（8月5日）发表文章，认为外长的这番"明确表示"给人"带来希望"，将平息过去几天那些"毫无必要的战争歇斯底里“。

文章乐观预测，印中军队或许仍将在（争议地区），但是两国的外交官不久就可能坐在谈判桌前了。

印度前驻华大使、现任职于位于德里中国研究所（Institute of Chinese Studies, Delhi）的任嘉德4日在接受BBC中文网电话访问时也表示，印度并不希望与中国爆发军事冲突。他同样认为，从斯瓦拉杰3日发表的言论中可以看出，印度政府希望双方对话、为局势降温。

但是，就算印度外长真是如印度媒体所说是有意“示和”，印度媒体也注意到，中国”第一时间的反应并没有预期的乐观"。

中国官方媒体《人民日报》、新华社周五再次分别发表批评印度的评论文章。其中新华社的英文评论中更是表示，中印双方没有谈判空间，唯一解决方法是印方撤军。

图片版权 AFP Image caption 乃堆拉山口的中印士兵（资料图）

不过，《印度斯坦》日报的文章说，战争论很快就要失去动力的原因还有许多。中国将在九月份主办金砖五国峰会。金砖五国组织的创建宗旨是推动发展经济。印度和中国或许都不希望峰会期间两国关系因为"其他什么原因"接着是头条新闻。

还有，中共将于十月召开十九大，习近平不会愿意在本应聚焦他的成就时中印紧张问题也被包括进去。但是文章也警告，最好不要对这个因素寄予太大希望。因为，国内的政治压力一般会强化战争狂热，这是共识。

但是，文章还是乐观地预测，至少在（边界纠纷）这个问题上，印中两国领导人的慎重还是可以信赖的。印度和中国都懂得战争是无用功，两国的边界争执由来已久，一次又一次的谈判、对话都是无功而止。尽管如此，双方还是学会了和平共处。过去五十多年，印中边界一枪未发，印度和中国是有边界纠纷的邻国和平共处的好榜样。

文章最后说，两国领导人都很清楚打破这种平稳的后果。印度外长的声明显示出印度试图维稳，现在就希望中国也朝着这个方向走了。

Image caption 中印此轮边境对峙发生在中印边境乃堆拉山口附近的洞郎地区。

中国国防部的发言人8月3日表示，中国已经本着最大善意、努力通过外交渠道解决当前事态……但"善意不是没有原则，克制不是没有底线"，印度要打消任何以拖待变的幻想。

中国外交部发言人同日也指责印度在印度一侧修建公路、囤积军需物资，并大规模集结武装部队，德里其实根本无意和平解决边境对峙问题。

中国方面一贯宣称的立场是，印度无条件撤军、然后才能谈判。

在边界对峙中，印度外长呼吁“耐心重要“，”中国表示有“最大善意”，但迄今双方谁也没有像拳坛选手那样作出实质性的让步举动。