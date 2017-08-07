两岸关系紧张　陆生赴台签证遇阻？

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台湾媒体报道，一名获台南成功大学录取的大陆学生，申请赴台签证遇阻，大陆当局以“成大搞台独”为由拒发签证。

在微信朋友圈及群组，准备赴台的陆生在紧张地交换消息；社交网站流传，江苏、淅江、福建等多个省份的陆生均接到“劝退”的电话。

有大陆学生向BBC中文表示，大陆当局不止“提醒”，而是拖延发出赴台签证所需的证明，令他们无法前往台湾就学。

获国立台湾大学研究院录取的江浙地区学生小柯（化名），将于今年九月开学，但他至今未能取得由当地台办发出的“赴台就学证明”，因此无法取得“往来台湾通行证”。

国台办如何回应？

成大就事件发表声明，指校方未曾公开发表过“台独”立场，中方以此为由阻止陆生赴该校就读，是“政治认知问题”。

中国国台办发言人马晓光回应台媒指，在当前两岸关系形势下，大陆地方相关部门向陆生就赴台事宜“予以提醒”，属“正常履职”，最终是否赴台“仍由考生和家长自行决定”。

台湾“时代力量”立法委员徐永明，在脸书批评中方“自信不足”，拒让陆生赴台就读是“国际笑话”。

“相信北京怕的不是台独思想，而是将自由民主的思想与生活视为洪水猛兽，顾忌愈多中国年轻人接触台湾民主政治后，恐回头质疑中共政权。”徐永明写道：“中国政府别刁难青年学子。”

“要怪蔡英文”？

“赴台就学证明”往年一般在七月发出。 “我打了很多电话（到台办）”，小柯向BBC中文表示：“上周他们说（获录取）名单已到，但要等国台办通知......我问为什么今年这么晚，职员说‘要怪蔡英文’。“

小柯表示，台办职员还指责他选择赴台”一点政治觉悟都没有“。

不过小柯目前还不太担心。他认为台大不会像成功大学般被”重点关照“，相信自己最终会顺利赴台开学。 ”我大三时就准备在台（读研）了，“小柯表示：”我没有任何后备方案。“

有陆生因期望最终可获发大通证，为免传媒报道令事态恶化，拒绝接受BBC中文的访问。

台湾院校需签”承诺书“？

据台湾教育部统计处，2016学年共有 9,327名陆生在台湾攻读学位。

自从民进党蔡英文于去年五月就任台湾总统以来，两岸关系不断恶化。因不满蔡英文政府不承认”九二共识“，中方循教育、旅游等方面向民进党政府施压，限制游客、学生赴台。

过往，每年赴台攻读学位的陆生持续上升，至 2015 学年达至最高的 3,019 人。但自蔡政府上任以来，数字开始下降，2016 学年入读台校的陆生仅 2,835 人。

台湾”陆生联招会“曾向台媒表示，2017年度大陆官方减少了陆生赴台名额，其中本科名额降至 1000 人，”少了五成以上“。据今年联招放榜结果，2017 学年只有944名本科及1,201名硕博陆生获台湾院校录取。

除了攻读学位的学生，交换生等”短期研修生“亦大幅减少：2015 学年赴台短期研修生有34,114 人，2016学年则跌至32,648人，人数减少逾两千。

今年三月，台大、清华、世新等多间台湾院校，被揭曾发表或签署”承诺书“，承诺邀请陆生到校研修，不会触及任何政治敏感议题，包括”一中一台“、”两个中国“等，引起社会舆论批评。

目前被指”搞台独“的台南成功大学，亦有发表类似承诺书。