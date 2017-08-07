中国和东盟外长在“十加一”会议谈了什么？

图片版权 EPA Image caption 除《南海行为准则》框架文件外，中国外长王毅也与东盟国家官员出席一系列其他会议。

南中国海主权争议各方近来争吵不断，中国和东盟国家一众外长8月6日在菲律宾首都马尼拉的东盟10+1会议期间，通过了《南海行为准则》框架文件。这会为南海主权争议划上句号吗？

中国外交部长王毅在会后表示，北京当局与东盟10个成员国与中国就南海争议的讨论已取得实质进展。他并说，现时区内局势相对缓和，这有助区内稳定发展。

BBC中文为大家剖析各方商讨的结果。

东盟跟中国谈了甚么？

各方均没有透露框架文件的详情，但日本共同社取得的资料显示，框架文件指出最后的协议并不会用作解决领土或海上边界纠纷。文件有部份指，最终的协议会帮助各国防止在边界上发生事故，但并无作具体说明。

香港《南华早报》也报道，框架主要列出各国在南海活动的原则，并鼓励各国在这方面合作。

东盟和中国一众外长早在五月时已经就框架文件达成共识，各国将在十一月开始正式就具体的内容谈判。但中国外长王毅指，开始谈判前，必须完成“所有需要的准备工作”，域外国家也不能作出任何重大干预。

菲律宾外交部发言人玻利瓦尔（Rob Bolivar）透露，各方将以“三步曲”的方式落实框架。首先会在东盟部长级会议上正式宣布《南海行为准则》框架，并在随后发表的东盟主席声明内予以确认。然后，各方会在八月下旬举行的会议上讨论落实具体条文的方式，最后在11月举行的东盟与中国领导人会议上宣布开始就行为准则的具体内容作讨论。

图片版权 Reuters Image caption 中国外长王毅在东盟会议上发表开幕演说。

各方反应如何？

官方媒体分别发文，呼吁各国支持透过框架解决问题。《中国日报》英文版在社论点名批评英国外相约翰逊早前宣布派出航空母舰到南海巡航的计划。

评论指，如果这些“域外国家”诚心支持各国在南海自由航行的权利，那么他们更应支持中国与东盟达成的框架协议。

新华社也发出英文评论文章，指是时候在南海问题上打开“新的一页”。

菲律宾报章《询问者报》称会议的结果是中国外交上一大胜利，报道更引述当地一名学者海达里安（Richard Heydarian）把它称为中国“灌篮成功”。

但不是每一个有参与的国家均对结果感到满意。据报，越南的代表在会上多次要求在会后的声明内就中国在南海的建设工程加入较强硬的措辞，也要求最终通过的《南海行为准则》必须具法律效力，否则获通过的议案将没有意思。

图片版权 AFP Image caption 中国与越南在南海主权上一直有争端。图为越南士兵在南沙群岛某岛礁上巡逻。

南海从此“风平浪静”？

有分析留意到，随《南海行为准则》框架文件发布的外长联合公告似乎显示，中国渐渐可以透过它在东盟内的盟友，影响这个联盟在南海问题上的立场。

据了解，各方初时未能就应否在文件内提及中国在南海岛礁建设达成共识，文件因而未在周六（8月5日）外长会议结束后发表。法新社也引述有参与撰写声明的外交官指，文件用字“小心翼翼”，避免惹怒中国。

柬埔寨在会议中，多番反对越南提出在声明中对中国使用强硬措辞的要求。

图片版权 Reuters Image caption 菲律宾总统杜特尔特掌权后，与中方关系渐趋紧密。

菲律宾的反应也比前总统阿基诺（Benigno Acquino）管治时缓和得多。日本共同社报道，菲律宾计划草拟声明，指马尼拉当局不希望美国介入在南海的主权争议。

东盟去年7月也无法就海牙仲裁法庭对南海主权谁属的决议达成共识。当时有报道指，中国的盟友柬埔寨阻止在声明中提及任何有关南海仲裁结果的字眼。

法新社引述英国皇家国际关系研究所研究员比尔·黑顿（Bill Hayton）指，这似乎显示中国政府对东盟各国“逐一施加压力”的战略渐见成效。