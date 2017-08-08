美国军方停用中国大疆无人机是怎么回事？

图片版权 Getty Images Image caption 大疆总部位于中国深圳，是目前全球最大的无人机生产商，世界市场占有率达70%，客户遍布全球100多个国家。

美国陆军近期以备忘录的形式要求下属单位停用中国无人机生产商大疆（DJI）产的无人机及相关产品。

无人机专业网站sUAS News的报道称，美国军方给出的原因是"网络漏洞"。

路透社证实该文由美国陆军副参谋长约瑟夫·安德森发出。

该备忘录显示，所属单位"全面停止使用大疆无人机，且卸除所有其应用程序，移除所有电池或储存影音，保存相关设备等待进一步通知"。

但科技网站The Verge 称，负责收集海量气象数据的美国国家海洋和大气管理局（NOAA：The National Oceanic and Atmospheric Administration）本周一（8月7日）表示，它们在2016年10月份曾利用大疆S-1000型无人机展开的一项调查研究发现，S-1000无人机不存在数据泄露威胁。NOAA称，"没有任何证据表明有任何软件试图从飞机上传输任何数据。"

但负责为NOAA做测试的杜马斯（Ed Dumas）在业余时间给自己个人的大疆 Phantom 3无人机做相似测试时发现，他的软件检测到无人机向大疆传输解码数据，但服务器的地点未知。

各方如何回应？

大疆表示，美国军方在停用大疆无人机前，事先未跟大疆沟通过。

大疆在声明中也表示："大疆所制造民用无人机用于和平目的。它们是为个人和专业用途而创建，并非军事用途或采用军事标准设计。我们没有向军方客户推销我们的产品，如果军方选择购买并使用我们的产品作为完成他们任务的最佳方式，我们无法知道他们是谁，也不知道他们用来做什么。"

美军未具体解释"网络安全漏洞"的含义是什么。

中国官方媒体《环球时报》引述《航空知识》主编王亚男称，可能一方面是为讨好美国军火商。大疆制造的这类消费级无人机在军用战术领域有着很广阔的用途，美军少量采购后验证了其性能，然后以安全借口把更大量的订单转给美国军火商们，也符合特朗普政府强调"美国制造"的政治正确。另一方面，中国无人机这些年已经成为美国在该领域的最主要挑战者，美军给大疆无人机扣上"存在安全问题"的帽子后，不但对大疆在民用市场的声誉会造成影响，更可以借机抹黑中国无人机的整体形象。

大疆在美军中的用武之地

大疆总部位于中国深圳，是目前全球最大的无人机生产商，世界市场占有率达70%，客户遍布全球100多个国家。

美军备忘录称，大疆DJI UAS型号在美军中使用最多。美军之前给300架大疆无人机颁发了飞行证书。

美国"防务一号"网站称，大疆无人机并未在全部美国陆军使用，也没有像美国产的"美洲狮"等无人机那样在战场上广泛使用。

美国国防部网站上的一份文件表明，大疆无人机在美国陆军工程兵团的行动或演习中被使用，包括洪水救援或者应联邦紧急情况管理局要求实施的行动。除了陆军，美国空军也使用这种大疆无人机，比如空军去年在内华达国家安全区的一项研究实验中，就包括一架攻击型无人机用大网拦截了一架大疆无人机。

路透社亦称，美国五角大楼日前允许美国境内的130个军事基地打落任何可能对航空安全或者造成潜在威胁的私人和商用无人机。