分析：中印边界对峙 台湾是否该置身事外？

图片版权 AFP Image caption 乃堆拉山口的中印士兵（资料图）

近日，两名来自台湾的人士因为持中华民国护照前往印度喀什米尔地区旅游，因为护照上的"China"字眼而遭到当局海关人员留置，最后经过台湾当局交涉后，才予以放行进入旅游。

而在印度每期发行量超过160万的杂志"India Today"，则是在之前出刊的杂志封面上刻意拿掉台湾与西藏，被中国大陆官方批评"只会搞小动作"。让台湾无意间也成为中印两国在边界争议上的配角。

台湾清华大学社会学研究所助理教授、南亚学者方天赐向BBC中文网表示，当然在客观立场上，是绝对希望事件和平解决。而就长远面来说，台湾印度也有战略合作的可能，不过在当下还是要先避免冲突加剧。

他分析："一旦局势升温，甚至有动乱战争的可能下，恐怕会引发印度大规模排华行动。不论中台港澳，都在印度有不小的投资，届时搞不懂局势的印度人，可能会拿台湾等非相干的人士开刀，那后果会不堪设想"。

而对于印度是否真的对中国多般"小动作"，方天赐则坦率地说："印度在中印关系上可以打得牌本来就不多，不是台湾就是西藏，有时西藏牌还『相对好用』，比如安排达赖喇嘛访问藏南地区等，可以直接挑中中方敏感神经"。

图片版权 India Today Image caption 日前的印度"India Today"杂志封面，将西藏与台湾除去，引发中方批评。

BBC中文网关于中印对峙的报道：

中华民国历史遗留

而回顾台湾的历史教育，直到1990年代前，台湾仍是以过去的中华民国史观出发，因此过往在涉及中印边界的问题时，教科书在论述上也采用不合时宜的论述，如中印的邻国为"锡金、不丹"等，但其实锡金王国早已于1975年被印度强制废止。

甚至当时1987年2月，印度将传统藏南地区独立成"阿鲁纳恰尔邦"时，除了中华人民共和国表示抗议外，连远在台湾已经退守的中华民国政府外交部，也隔海发声明"严正谴责"，报纸并于头版刊登，表示"绝不承认"。

图片版权 China Times Image caption 1987年，印度成立"阿鲁纳恰尔邦"，台湾当局也"严厉谴责"。

方天赐表示："过往台湾在看待中印的边界冲突时，会用过去较为民族主义的大中华思想教育去看待中印问题"。但如今解严后，现在政府的外交政策踩务实主义，对于中华民国的秋海棠"领土争议"在无法解决下，那不如选择搁置。

而中印对峙至今，方天赐也认为这样的僵局会衍伸到内政面。他分析："中国即将召开十九大，压力点逼得现在他们会摆出强硬姿态。但是印度也将于15日迎来独立日，在此前也不会示弱"，双方看似有点类似面子之争。

如同中国会强制印度遵守"一个中国"政策般，印度也会要求中国承认喀什米尔地区为印度不可分割的一部分，双方的僵持不下也变为种"传统"，某方面也有些性格类似的部分。

BBC中文网关于中印对峙的报道：

台湾缺乏自身观点？

但是方天赐仍认为，台湾虽与许多其他国家一样，都采取相对消极的态度，一旦错失积极表态的机会后。也会无形间被中印两国拿来"当牌打"，如同"India Today"封面事件即是很好范例。

方天赐说："印度把台湾、西藏当作牌来打，当牌打就是『可打可弃』，等到中印双方乔拢，又会回到『一个中国』大论述，台湾这牌就可以不用了"。也因此在适度情况下，台湾政府还是要说明自身立场。

另外，日前台湾媒体如《中国时报》，则是大篇幅地用社论与新闻批评印度官方，认为中印边界一旦开战，印度只会"自食恶果"，重演"1962年战争的恶梦"。方天赐也认为，这也是台湾媒体在国际新闻角度上选择好恶常被中国因素影响的缘故。

他解释："台湾的国际新闻上，对于这个国家的喜好，有时会被这个国家跟中国友不友好来选择新闻角度。如同中印僵局难解，亲中媒体自然会大力声援，但是台湾媒体应该去思考，中印冲突下对台湾政局的利与弊，从台湾自身角度来思考才较妥当，而不是先去考虑该国与中国是否交恶"。

他也提到，他最近也有接受不少中文媒体访问，但反而是来自香港的媒体较多，台湾媒体多半是综合各家外电来论述中印边界争议，反而让台湾这边失去了自身论述的角度，这样就比较可惜点。