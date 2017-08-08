四川九寨沟县发生7级地震多地震感强烈

图片版权 Xinhua Image caption 这是九寨沟景区游客中心附近受损的街区

中国四川九寨沟当地时间8月8日21时19分发生里氏7级地震，造成5人死亡，60多人受伤（死者均为游客）。

中国地震局称，本次地震为特别重大地震灾害。震中位于四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇，震源深度约为20公里。

四川、甘肃、青海、宁夏、陕西多省震感明显，局部地区震感强烈。

中国地震局已启动I级应急响应，派出现场工作队赶赴震区开展应急处置工作。

次日凌晨，国务院抗震救灾指挥部启动国家Ⅱ级地震应急响应。

地震发生后，九寨沟县全城停电。目击者发现九寨沟景区内有倒塌、开裂的房屋。

四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震引发社会关注。专家分析称，此次地震和2008年发生的汶川地震没有实际联系，但两次地震成因相同。

地震局专家判断，此次地震发生在岷江断裂带与东昆仑断裂带东部交汇地带。

你的器材不支持播放多媒体材料 九寨沟当地商人阿麟讲述地震前后经历

在九寨沟香格里拉做啤酒代理生意的阿麟告诉BBC中文记者，地震发生得很快，大概持续几秒钟。游客们在大街上，基本未看见有伤亡。未发现坍塌的房屋，但路上有一些从山上落下的落石。当地现在停电。

阿麟说，身边差不多有几百人，大家沿着公路坐。（大家）有一些惊慌失措，车辆开始在公路上通行。秩序很好，没有不好情况发生。当地的居民负责维护现场秩序。很多客栈老板开始联系和统计住客。

从西安出发到甘南旅游的赵先生一行现在住在离震中90公里的若尔盖县，他对BBC中文记者表示，晚上九点多时感受到明显震动，宾馆的人都往外跑。若尔盖草原周围未出现房屋倒塌。晚上游客都呆在车上过夜，未感觉到余震。游客都安好。

图片版权 Xinhua Image caption 这是九寨沟景区内扎如沟房屋受损情况。

官方新华社引述九寨沟景区工作人员说，在九寨沟景区内第四条沟扎如沟看到有房屋倒塌和开裂，当地正在抓紧疏散人员。

在8日晚11时召开的震后首场发布会中获悉九寨沟干海子景区附近有100余游客被困。

位于震中约40公里的九寨黄龙机场震感强烈，但无人员伤亡，地震后机场仍在运行。

当晚共两班航班，其中一班已经被迫停止飞行，另外一班飞往无锡的航班则已起飞。

运行于九寨沟附近的兰渝线和宝成线上的多趟列车被成都铁路局扣停。

图片版权 Xinhua Image caption 这是九寨沟景区游客中心附近受损的街区

九寨沟管理局发布消息:由于受地震影响，九寨沟管理局正全力开展景区排险工作，8月9日起九寨沟停止接待游客。

九寨沟景区8月8日接待游客38799人，比去年同期增加5483人次，同比增幅16.46%；其中团队18158人次,散客20641人次。