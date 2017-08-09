四川九寨沟地震：至少13死 175伤
四川阿坝州应急办称，截至8月9日9时25分，九寨沟县漳扎镇M7.0级地震死亡人数已升至13人，175人受伤，其中28人重伤。
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8月9日，游客被集中在相对安全的九寨天堂洲际大饭店停车场等待救援疏散。8月8日，四川省九寨沟县发生7.0级地震，九寨天堂洲际大饭店在地震中受损。
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九寨沟景区里通往五花海景点的道路情况。
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中国国家主席习近平要求迅速组织力量救灾，全力以赴抢救伤员，疏散安置好游客和受灾群众，最大限度减少人员伤亡。图为地震后，当地武警官兵疏散游客，救助群众。
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8月8日，甘肃定西市安定区北景苑小区的居民在室外避险。中国地震台网中心地震预报部称，截止8日晚22时30分，震区有107次地震，其中3-3.9级地震2个，最大余震为3.3级。
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8月8日，甘肃定西市安定区瑞丽家园小区的居民在室外避险。
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8月8日晚，在四川阿坝州九寨沟县301省道关门子附近路段，地震引发的滑坡阻断了道路。中国地震局称，本次地震为特别重大地震灾害。震中位于四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇，震源深度约为20公里。
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九寨沟景区游客中心附近受损的街区。
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甘肃陇南消防集结赶赴震感明显的文县救援。
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西部战区空军指控中心启动救灾应急预案，迅速向部队下达救灾救援指令。
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九寨沟景区附近受损的酒店大门
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目前景区道路多个海子存在不同程度受损，多处山体垮塌。这是8月9日拍摄的五花海景点。
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