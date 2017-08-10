内蒙古自治70年：民族团结 恩威并重

Image caption 后来担任过中国国家副主席的乌兰夫（中）在文革前一直是内蒙古自治区的领导人，他同中国最高领导人习近平的父亲，中共元老习仲勋（左）渊源很深。右为乌兰夫的长子，原国家副主席布赫。布赫的女儿布小林现在是内蒙古自治区政府主席。

中国内蒙古正在进行庆祝自治区成立70周年，民族团结成为宣传的主旋律。但批评人士指出内蒙古并没有实现民族自治。

比中共建国早两年成立的内蒙古自治区是中国第一个省级少数民族自治区。

当地开展的庆祝活动包括文艺晚会，展览和蒙古族传统的那达慕等活动。中央代表团团长，中共中央政治局常委，全国政协主席俞正声周一（7日）向内蒙古赠送了自治区成立70周年的礼物。

俞正声发表讲话指出，内蒙古70年来取得的巨大成就，这些成就离不开从毛泽东、到习近平历代最高领人的关心。他还赞扬了内蒙古自治区早期领导人乌兰夫。

官方数字显示，内蒙古成立70来，地区经济规模从5.37亿元扩大到了1.86万亿元人民币。内蒙古面积占中国领土的12%，约118万平方公里。自治区登记的蒙古族人口为460万，占全区2500万人口的五分之一。

图片版权 xinhua Image caption 为庆祝内蒙古自治区成立70周年，官方举办了许多文艺晚会，展览和蒙古族传统的那达慕等

“草原所有权”

不过对于官方的庆祝活动以及中国媒体报道的内蒙古取得的巨大经济发展成就，许多蒙古族异议人士并不以为然。他们认为，内蒙古的经济发展成就不完全等于蒙古民族受益。其中主要的抱怨是民族自治区有名无实，蒙古族并没有自治权利，而且由于长期以来外来人口迁入，蒙古族在内蒙古成了少数民族。

代表海外内蒙古流亡人士的南蒙古呼拉尔台的主席特木其勒图（席海明）对BBC记者说，官方宣传的内蒙古跨越式发展，工业，旅游业的迅猛发展，都是一种"殖民地"宣传模式，看不到对蒙古族的好处。

他特别提到内蒙古草原所有权存在的问题，说草原集体所有权没有内地农民土地集体所有权明晰，所以导致内蒙古出现草原被工矿企业占有，以及草原所有权纠纷和牧民权利被侵犯的事情愈演愈烈，激化了民族矛盾。

例如最近在内蒙东部翁牛特旗中粮肉食投资公司不顾当地人反对，在草原上建成产量数十万头猪的大型养猪场，破坏污染了草原环境。在内蒙古锡林郭勒，巴彦淖尔和鄂尔多斯地区近年来破坏草原事件和草原所有权纠纷层出不穷，甚至还出现过人员死伤，引起蒙古牧民抗议。

图片版权 xinhua Image caption 习近平似乎也是第一个在内蒙古用蒙古语和按照蒙古民族礼仪祝福的最高领导人。

“恩威并重”

内蒙古自治区每十年一次大庆，照例都有中央代表团前往祝贺。从2007年的60周年庆祝时，当时的中央代表团团长是中央书记处书记、国家副主席曾庆红。因此有评论说，自2007年后，近两次的庆祝中央代表的级别上升到了政治局常委，显示对内蒙古的重视。

内蒙古在上世纪50年代就被当时的中国总理周恩来誉为"模范自治区"。习近平担任中国最高领导人以来表达了对内蒙古的高度重视。他在视察内蒙古时强调要把内蒙古建成中国"北方重要的生态安全屏障"。习近平似乎也是第一个在内蒙古用蒙古语和按照蒙古民族礼仪祝福的最高领导人。

不久前（7月30日）习近平还在内蒙古草原深处的朱日和训练基地检阅了陆海空三军，作了重要讲话。

南蒙古呼拉尔台的主席特木其勒图提到朱日和军事基地是说，这个被誉为亚洲最大的大型陆空联合训练基地的朱日和位于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇，占地1000多平方公里。

Image caption 南蒙古呼拉尔台的主席席海明（中）认为，官方宣传的内蒙古跨越式发展，工业，旅游业的迅猛发展，都是一种"殖民地"宣传模式，看不到对蒙古族的好处。（左为人权组织"公民力量"创办人杨建利博士，右为世维会秘书长的多里坤·艾沙）

他说在上世纪60年代的时候，朱日和是解放军的坦克训练场。当地牧民当时试图通过当地政府同军方交涉，希望允许他们在那里继续放牧。在交涉后，军方不仅没有让步，反而在70年代让更多牧民迁移，扩大了朱日和基地。

特木其勒图认为，中国当局有时候利用朱日和的阅兵和演习对北方的蒙古国以及内蒙古的分离主义作威慑姿态。

"模范自治区"

特木其勒图是上世纪80年初内蒙古发生大规模学生抗议的主要组织者。当时内蒙古多所大学学生走上街头抗议中共中央的"28号文件"。文件指示内蒙古要吸收安置外省进入内蒙古的流民，同时否定了乌兰夫主政内蒙时期关于使用民族干部体现自治权的方针。

据特木其勒图讲，随着外来移民进入和其他原因，内蒙古的蒙古族人口比例由自治区创立之初的50%已经下降到了现在的20%，因此当初设想的民族自治已经失去了重要的基础。

图片版权 xinhua Image caption 特木其勒图认为，中国当局有时候利用朱日和的阅兵和演习对北方的蒙古国以及内蒙古的分离主义作威慑姿态。

内蒙古自治区自创立到文革前的领导人一直是后来担任过中国国家副主席的乌兰夫。乌兰夫早年在延安负责民族工作，和中共西北地区领导人习仲勋渊源颇深。据说乌兰夫和习仲勋两家仍然保持世代相传的友谊。

早年在日本投降后，进入东北（包括内蒙古东部地区）的中共军队开始转入战略反攻的时候，乌兰夫在内蒙古整合了不同的民族主义和自治力量，在1947年5月1日建立了内蒙古自治区。上世纪50年代内蒙古曾被当时的周恩来总理誉为“模范自治区”。

在文革开始前，乌兰夫及其追随者受到整肃。随后开始的整肃扩大化导致大批蒙古族人士被迫害致死致残。旅日蒙古族学者杨海英在《没有墓碑的草原——内蒙古文化大革命大屠杀实录》一书中详尽地叙述了这段历史。

在内蒙古成立70年纪念讲话中，自治区政府主席，乌兰夫的孙女布小林说，民族区域自治铸就辉煌，民族团结已经深深融入各族人民的血液。