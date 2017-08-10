错综复杂的国民党党产问题烧向马英九

图片版权 BBC CHINESE Image caption 国民党处理党产的过程被形容是"匪夷所思"、"不合常理"。

国民党的党产问题不是新鲜事，但是最新的发展却让人担心前总统、国民党前党主席马英九是否难逃官司缠身之劫？

除了之前的前高层蔡正元被收押之外，现在马英九任内两名党产事务的高级主管也被检察官下令禁止出境，似乎党产问题正一步一步地向马英九逼近。

连环爆料

有关党产出售的问题被爆出种种细节，里面甚至出现黑道开枪警告、教唆杀人、上百亿资产价值低估之后被低价贱卖给特定的对象等等被媒体形容为"匪夷所思"的说法，虽然这些说法还有待检察单位调查，但是看起来这把火正烧往马英九。

相对于对手的磨刀霍霍，国民党自然也不会闲着、等着被送上砧板挨砍。马英九方面回应说，这在几年前就已经经过如今已成为历史名词的特侦组调查"无不法"结案，国民党也向主管机关申报财产称资产是四亿多元新台币（约1500万美元）、但是债务将近80亿元（2.7亿美元）。

国民党还表示，遗留在中国境内的党产还包括青岛啤酒以及齐鲁实业，希望民进党政府向中国方面"追讨"；至于国民党申报资产的内容还有回应是否可信？自然也是引发了正反两种极端不同的看法。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 国民党被指将没收的日本在台湾资产转为党产，如今应该还给人民

垄断事业

在威权时代，国民党党产可谓包山包海，这次被调查的例如拍电影的中央电影事业、播电视的中国电视、还有中国广播公司这家当年台湾规模最大的广播电台。其实除了这个所谓的"三中"之外，在当年国民党旗下还包括了空运承揽、银行、食品、百货等等。

其他还有电机、电讯设备等等当年几近垄断的企业，甚至国民党申报资产提到的齐鲁实业其实也有一段时间在台湾经营军火、火药之类的特许行业。而"三中"之所以特别引人注目，就是这三家公司在台湾各大城市的精华区都有大笔价值不菲的土地。

国民党旗下事业之多，令国民党担心会落入个别党员的手中，所以在1971年成立了中央投资公司。但是从结果来看，国民党党产还是经由党的"总管"主管经营，而资金流向就算到了民主化之后依然"不透明"。

在李登辉担任党主席期间，由于推行"南向政策"，中央投资公司成了前往越南等东南亚国家投资的领头羊，也曾传出到南太平洋投资渔业等等，国民党党产到底有有多少？至今没人能够说出确切的数字。

民进党常年指责，因为背后有庞大的党产，国民党在选举时能够投入的资源就很惊人，对相对家门寒酸的其他政党而言就"不公平"。国民党常年也被其他政党批评是因为选举要"买票"、所以"抱住党产不放"。

国民党的党产最辉煌的时候应该是在李登辉担任主席的时候，一方面是因为党营事业一家一家地曝光，另一方面是因为支持李登辉执政时期的拓展外交，许多党营事业就成了经手投资的重要工具。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 民进党政府追打国民党党产，是否会揭开国民党党产错综复杂的资金流向？

党产归零

公元2000年总统大选，国民党败北，李登辉在党员的抗议之下辞去党主席，后来接任主席的连战也曾经表态要终结国民党党产，但是后来不了了之。再来的马英九也是就任党主席的时候信誓旦旦要"党产归零"，虽然出售了部分党产，不过距离"归零"还有相当的距离。

有一说是党产利益牵涉甚广，尤其常年因党产挹注而得利的一批政治人物绝对不愿以前垂手可得的好处就此一去不复返，所以党内反对的压力非常大，大到连战还是马英九都无法抵挡。

另外一种说法是国民党的坚定支持者认为这是民进党的政治追杀和打压，国民党绝对不能示弱低头，这也让党产"归零"派投鼠忌器，施展不开。

2008年就任总统时意气风发的马英九后来之所以支持率大跌，未能将党产归零而令人失望也是原因之一。如今党产问题这把火在民进党政府的导引之下似乎又要烧向马英九，后续的发展令人关注。