香港民主党成员称被中国执法人员掳走及“打钉”

Image caption 林子健在记者会期间向记者展示伤势。

香港民主党成员林子健周五（8月11日）在该党成员陪同下召开记者会，指日前被数名操普通话的男子掳走，并质问他关于中国已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞的事情。

林子健在记者会期间指，周二（8月8日）曾收到电话，对方要求他不要将阿根廷球星利昂内尔·梅西（Lionel Messi）寄给他的签名转交刘霞，否则“后果自负”。他曾将事情转告民主党主席李柱铭和支联会主席何俊仁。

民主党其后发出声明指，该名男子自称为中国国家安全局的人员，该通电话透过手机即时通讯程式WhatsApp拨出。

林子健透露，周四（8月10日）当地时间约下午四时，在九龙油尖旺区购物期间被两名身份未名男子拉上车，手机被关，有人让他嗅一点东西令他失去知觉。

他续指，他醒来的时候，双手被缚，眼睛也被蒙上。掳走他的人问他认不认识刘霞，同时批评他身为基督徒为甚么不懂“爱国爱教”，期间用硬物打他的肚子，也用钉书机在他的大腿上打钉，成十字架型。他也指被警告他不要报案，指这是“国家的事情”，报警也没有用。

图片版权 Democratic Party Hong Kong Image caption 记者会结束后，林子健到医院治疗伤势，需用拐杖辅助走路。

最后，掳走他的人再把他弄晕，弃在一个海滩上。他醒来的后找到了一条公路，拦下一辆计程车返家。在车上，他看见一些写着“西贡”的路牌，认为自己被掳后被带到该区。他说他当时太累，故没有即时报警。

他透露掳走他的男子操普通话，说话时夹杂着一些他听不懂的北方脏话。他认为事情不是一般劫案，因他没有任何财物损失。

他也说，他本打算托支联会，将梅西的签名转交刘霞。他不知道刘霞在哪里。

香港警务处处长卢伟聪表示，香港警方高度关注林子健的案件。

对于有指控指案件涉及中国执法部门，他强调警方不容许香港以外的任何执法部门在香港执法，否则属于违法，会全力调查并作出追究。

卢伟聪称，事主未有即时报案，警方是在林子健招开记者会时才得悉事件，或会影响案件之后的调查，涉案人可能已经逃跑和毁灭证据。

香港电台引述消息指，由于林子健指控严重，香港警方已决定由西九龙警区重案组调查事件，探员将约见他，以进一步了解事发经过。

Image caption 林子健展示梅西寄给他，让他转交刘霞的签名。

“强力部门”

民主党立法会议员林卓廷形容，事件是铜锣湾书店店长林荣基怀疑被掳的个案一样。他也指，事情违反一国两制和基本法，要求警方彻查。

何俊仁认为掳走林子健的人是中国“强力部门人员”，批评中国政府混乱，斗争“延伸到香港，以香港作磨心”。

公民党党魁杨岳桥也讉责事件，指如果事件属实，是践踏香港的底线。

铜锣湾事件其中一名主角林荣基在林子健的记者会后发出声明，指事件令人不禁怀疑香港警方“有没有能力执行职务及维持治案”。

中国官方《环球时报》2016年评论林荣被掳的事情时，曾指“全世界的强力部门通常都有规避法律让一个被调查者进行配合的办法”。