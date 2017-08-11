社交媒体被整顿？微信、微博、百度贴吧涉违《网络安全法》被查

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中国国家互联网信息办公室周五（8月11日）公布，腾讯微信、新浪微博、百度贴吧涉嫌违反《网络安全法》而被立案调查。

公布指，三家平台有用户传播暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情等危害国家安全、公共安全、社会秩序的信息，平台未有尽到管理义务。

网信办发言人表示：“网信部门将认真贯彻落实《网络安全法》等法律法规，进一步加大互联网信息内容监管执法力度，依法查处网上各类违法违规行为。”

不过，这并不是执法机关首次引用《网络安全法》处理的案件。

汕头市公安局网络警察支队7月25日於官方微博公佈，办理首宗适用《网络安全法》的行政案件。

汕头市公安局网络警察支队說：“2017年7月20日，检查中发现，汕头市某信息科技有限公司于2015年11月向公安机关报备的信息系统安全等级为第三级,经测评合格后投入使用，但2016年至今未按规定定期开展等级测评。”

另外，8月1日，重庆一家网络公司违反《网络安全法》被查处。根据中国传媒报道，重庆市首页科技发展有限公司在提供互联网数据中心服务时，未留存用户登录相关网络日志，该公司被警告及处罚。

保障安全还是审查网络？

《网络安全法》去年11月7 日经人大常委会表决通过后，于今年6月1日正式实行，不过一直以来引向不少争议。

新华社报道指，《网络安全法》从法律上保障了广大人民群众在网络空间的利益，有效维护了国家网络空间主权和安全，还有利于信息技术的应用，有利于发挥互联网的巨大潜力。

《网络安全法》最具争议性的部分与储存个人信息相关。根据第三十七条，关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。

也有意见认为，《网络安全法》是加强网络审查的法案。

国际特赦组织研究员潘嘉伟对BBC中文说，这次针对社交媒体平台的调查有“杀鸡儆猴”之效。

“执法机关要显示决心，消除一切它视为威胁的内容。”

“‘传播暴力’、‘散播谣言’等字眼含糊不清，容易造成任意打压言论自由。我们促请中国政府必须要清楚说明这些用词的定义，以免任意打压言论自由。”