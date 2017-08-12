图辑：台湾空军纪念日
台湾空军：从杭州笕桥“筚路蓝缕”到高雄冈山
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台湾空军军官学校举行盛大活动纪念八十年前的“八一四空战大捷”
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李显斌将这架伊尔28型轰炸机从浙江杭州笕桥基地飞到台湾的桃园“起义来归”
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负责机上人员思想工作的廉保生就是在这个机尾炮塔中举枪自尽
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当年“反共义士”驾驶“投奔自由”的飞机，如今迁移到室内，叙述着那个年代不会告诉你的故事真相。
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毛泽东宣布“新中国”成立的时候，三架投共的野马式战斗机（如图）代表解放军空军飞过天安门广场上空。
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陈纳德将军以美造P40小鹰式战斗机（如图）成立了飞虎队，为保障二战时期中国大后方的防空安全做出了极大的贡献。
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台湾的空军军官学校一直视自己为笕桥的正统传承，但是培育出来的空军却也得经常面对装备年纪比自己还大的窘况。
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九寨沟地震：至少19死 247伤
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