图辑：台湾空军纪念日

  • 2017年 8月 12日

台湾空军：从杭州笕桥“筚路蓝缕”到高雄冈山

  • 台湾空军军官学校举行盛大活动纪念八十年前的“八一四空战大捷” BBC Chinese

    台湾空军军官学校举行盛大活动纪念八十年前的“八一四空战大捷”

  • 李显斌将这架伊尔28型轰炸机从浙江杭州笕桥基地飞到台湾的桃园“起义来归” BBC Chinese

    李显斌将这架伊尔28型轰炸机从浙江杭州笕桥基地飞到台湾的桃园“起义来归”

  • 负责机上人员思想工作的廉保生就是在这个机尾炮塔中举枪自尽 BBC Chinese

    负责机上人员思想工作的廉保生就是在这个机尾炮塔中举枪自尽

  • 当年“反共义士”驾驶“投奔自由”的飞机，如今迁移到室内，叙述着那个年代不会告诉你的故事真相。 BBC Chinese

    当年“反共义士”驾驶“投奔自由”的飞机，如今迁移到室内，叙述着那个年代不会告诉你的故事真相。

  • 毛泽东宣布“新中国”成立的时候，三架投共的野马式战斗机（如图）代表解放军空军飞过天安门广场上空。 BBC Chinese

    毛泽东宣布“新中国”成立的时候，三架投共的野马式战斗机（如图）代表解放军空军飞过天安门广场上空。

  • 陈纳德将军以美造P40小鹰式战斗机（如图）成立了飞虎队，为保障二战时期中国大后方的防空安全做出了极大的贡献。 BBC Chinese

    陈纳德将军以美造P40小鹰式战斗机（如图）成立了飞虎队，为保障二战时期中国大后方的防空安全做出了极大的贡献。

  • 台湾的空军军官学校一直视自己为笕桥的正统传承，但是培育出来的空军却也得经常面对装备年纪比自己还大的窘况。 BBC Chinese

    台湾的空军军官学校一直视自己为笕桥的正统传承，但是培育出来的空军却也得经常面对装备年纪比自己还大的窘况。