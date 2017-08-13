俄军要招女飞行员：从"黑夜女巫"到"普京之鹰"

图片版权 AFP Image caption 7月18日在莫斯科附近的航空展上的俄罗斯新型喷气战斗机米格-35

俄罗斯将首次开始培训女战斗机飞行员，俄罗斯在克拉斯诺达尔航校也第一次开始招收女飞行学员。

周六俄罗斯国防部长绍伊古对记者说，第一批的15名女飞行员今年将在一个军事飞行学院接受培训。

绍伊古说，来自女性的申请很多，所以"不能忽视她们"，"许多年轻女性希望参加俄罗斯空军做飞行员。我们收到了成百上千的申请信。"

俄罗斯国家通讯社塔斯社说，克拉斯诺达尔学院在2009年开始招收女学员，但是她们不是接受飞行员培训。绍伊古说，第一批女飞行员从10月1日开始接受飞行员训练，她们会在5年以后成为合格的飞行员。

2014年，国防部高级官员鲁斯兰·哈斯布拉托夫对记者说，有俄罗斯军中有45,000名女性服役，不过她们不会发挥诸如作战等职能。

俄罗斯军队今年的官兵总数为200万，其中现役军人有100万。

"黑夜女巫"

Image caption 战争期间，苏军女飞行中队共损失了30名飞行员，23名女飞行员获得了苏联英雄的称号。

在第二次世界大战中，苏联空军曾有过女飞行员服役，这些女飞行员当时被称为"斯大林的鹰"。在1941年以后占领苏联德军官兵非常害怕这些苏军女飞行员，称呼她们"黑夜女巫"。

战争初期，苏联空军女领航员拉斯科娃上校收到全国各地要求参战的女性的信件。在她努力游说下，1941年10月斯大林下令组建了三支由女性组成飞行中队：一个雅克-1战斗机中队，一个双发俯冲轰炸机中队，一个夜间轰炸机中队。

这个夜间轰炸机中队从地勤到飞行员完全由女性组成，她们驾驶的波-2（波利卡波夫）双座双翼飞机在当时都是过时的飞机，这种当初设计用作喷农药的飞机的机身材料主要是胶合板。

但是航速极慢的飞机对起飞降落场地要求极低，而且慢速飞行发动机不会停车。而快速的德国战斗机要放慢速度瞄准时又容易造成发动机停车。

这批女飞行员中有执行飞行任务多达852次的著名飞行员。整个战争期间"黑夜女巫"轰炸飞行超过3万次，投掷炸弹23,000吨。战争期间，女飞行中队共损失了30名飞行员，23名女飞行员获得了苏联英雄的称号。

图片版权 xinhua Image caption 驾驶歼-10的中国首批歼击机女飞行员

"飞行女巫"的夜间轰炸和骚扰令德军官兵胆战心惊，让他们夜间不能入睡。多年后许多在东线战斗过的德军老兵在回忆中都提到不堪"飞行女巫"夜间骚扰的经历。

中国女飞行员

报道说，上世纪70年代女性开始进入俄罗斯飞行员培训项目。目前在俄罗斯民用航空领域的女飞行员数量也不多。

在美国，英国等一些国家，虽然在过去几十年也有女性参加民航培训，但女飞行员数量比例很低。据中国方面的统计，中国、美国、英国等16个国家军队有女飞行员。

中国是有女飞行员数量最多的国家之一。中国军方自1951年就开始培训女飞行员。中国空军累计招收过545名女飞行学员。现役有52名女性作运输机，战斗机的飞行员和领航员。

中国报道说，在1964年中国首次原子弹试爆时，驾机穿过蘑菇云进行空中取样的就有女飞行员。中国还有被授予"功勋飞行员"的女飞行员。

去年首位驾驶中国新一代歼-10战斗机的女飞行员余旭在飞行训练中坠机身亡。报道说，中国空军八一飞行表演队的这位女飞行员在飞行训练中离机跳伞后在空中撞到另一架飞机的机翼身亡。