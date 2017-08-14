台湾空军："反共义士"年代的荒谬悲剧

图片版权 BBC CHINESE Image caption 李显斌将这架伊尔28型轰炸机从浙江杭州笕桥基地飞到台湾的桃园"起义来归"。

在两岸对峙的年代，只有飞机能够快速地抵达对岸，而两岸分离之后，第一架从笕桥飞到台湾的飞机却是一场荒谬的悲剧。

笕桥是国民政府时期航空学校的所在地，也被称为空军的摇篮，至今台湾的空军官校依旧以传承笕桥传统自居，从笕桥基地"投奔自由"、"起义来归"一架当时算是相当先进的轰炸机，自然意义重大，但是其中的荒谬与无奈却也要等到多年以后才真相大白。

笕桥到桃园

1965年的11月11日，一架3人操作的伊尔（台湾称为伊留申）28型、也就是中国的轰5型飞机，在台湾军机护航和导引之下，降落在桃园基地，降落时鼻轮折断冲出跑道造成飞机毁损，导航员李才旺双腿骨折、后舱射手廉保生身亡，飞行员李显斌则安全无恙。

随后3人被蒋介石政府誉为"反共义士"，并且颁发4000两黄金、并且颁发高一阶的空军官阶，当年被政府掌控的报纸、电视、电台莫不大肆报道，当局形容"起义来归"证明了中共政权"不得人心"、"倒行逆施"，也为当时已经喊了16年的"反共复国"口号注入新的动力。

当然已经身亡的廉保生是无福消受这笔3人均分的重赏，廉保生随后被葬在桃园基地外的一处公墓，而没有安葬在位于台北市郊的空军公墓、也没有入祀军方烈士的忠烈祠，这两个问题也是到后来才因为后面的秘辛被解开、真相才得以为外界所知。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 负责机上人员思想工作的廉保生就是在这个机尾炮塔中举枪自尽

两岸的"烈士"

李显斌和李才旺在80年代先后从台湾的空军退伍并且分别移民加拿大和美国，而李才旺在移民数年之后返回中国向当局报称当时实际上是李显斌挟持飞机、强行飞往台湾，而廉保生则是确知飞往台湾之后，在后舱炮塔内举枪自尽。

据称廉保生是"忠贞的共产党党员"，并且是负责机上人员的思想工作，而他身后留在中国的家人则是被戴上了帽子、在后来历次的政治运动当中受到迫害，直到李才旺向中国当局举报之后才还了廉保生"清白"，人民解放军也颁发廉保生"烈士"头衔，让他成为被两岸都视为"烈士"的唯一一人。

这也解释了廉保生为何没有入祀忠烈祠、也没有下葬空军公墓，反而是葬在基地外的公墓，而且多年来乏人照顾、杂草丛生、坟墓破损、没有注记墓址，家人还要等到2016年才得以将其遗骨迁葬家乡，可见台湾军方并没有把他真正视为"烈士"。

李显斌则是在90年代返乡探亲被中共当局逮捕判刑、服刑11年之后因病假释、后来病逝上海，这个在威权时代发生的荒谬闹剧至此算是画下据点、落下帷幕。

图片版权 BBC chinese Image caption 当年"反共义士"驾驶"投奔自由"的飞机，如今迁移到室内，叙述着那个年代不会告诉你的故事真相。

英国渊源

这个故事还有另外的支线发展，原来当年这架飞机是共产世界之外所获得的第一架完整的伊尔28型轰炸机，而且据称这架飞机是苏联原厂生产的进口机、不是授权仿造的轰5，因为当年的华沙公约组织下属各国空军共有上千架这型飞机，所以美国对这架飞机非常有兴趣。

根据一些空军老兵的回忆，这架飞机后来被拖到桃园基地的机棚内准备修复，当时驻台的美军顾问团得知消息就赶到基地，要求加入检查和修复的工作，基地一路上报，最后由蒋介石亲自拍板同意。

美国方面赫然发现，伊尔28型轰炸机使用的引擎是米格15战斗机的改良版，而原始的设计是来自英国在二战后、冷战爆发前出售给苏联的劳斯莱斯（罗尔斯罗伊斯）引擎，证明英国将引擎技术转移给苏联，大幅度加快了苏联研发喷射（喷气）引擎的速度。

如今那一架伊尔28飞机停放在台湾南部高雄冈山空军官校附近、新近落成的展览馆，让导览人员向参观的游客解说当年的那段故事。