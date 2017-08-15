台湾将撤蒙藏委员会：撤并潮起？去中国化？

图片版权 MTAC, TAIWAN Image caption 1955年成吉思汗的祭典活动在台同胞合影（资料照片）。

历史近90年的中华民国"蒙藏委员会"，预计年底前关闭。许多"民国特色"组织单位，也被讨论是否会成下一波裁撤对象。

台湾行政院于近日审核有关2018年的年度预算，其中有关"蒙藏委员会"的预算已经不再编列。行政院发言人徐国勇也证实，蒙藏委员会将于2017年底前裁撤，如果程序顺利，时程有可能提前。

蒙藏会"整并"

官方预估，未来在裁撤后，目前约50位的行政人员将移拨到台湾文化部与陆委会。也就是说，蒙藏事务虽然没有消失，但会归于其他部门管理，政治事务也由台湾专责大陆事务的陆委会统筹。

裁撤蒙藏委员会在台湾已经不是第一次被提起，自从2000年代后陆陆续续有呼声希望能整并。一年约7000多万台币（约230万美金）预算与700万台币（约23万美金）的业务费，也被指费用过高，被部分政治人物批评"养肥猫"。

然而，也有政治人物认为裁撤不妥，根据中央社报导，国民党团总召林德福就认为，蔡英文政府既然要"维持现状"，就先不要搞这些小动作，让人有去中国化的疑虑，这样只会让中方认为有"法理台独"空间。

在台湾人心目中，蒙藏委员会一直是较陌生的机关。多年来也有人建议，比如蒙古独立已久，西藏地位不明，两地也相差甚远，就应该拆开来作业，但都未能成事。

图片版权 MTAC, TAIWAN Image caption 台湾与蒙古至今以用正式外交管道交流，但蒙藏会仍会编列预算捐赠物资（资料照片）。

图片版权 MTAC, TAIWAN Image caption 台湾的蒙藏会目前主要业务是推广蒙藏文化，常常在各地举办蒙藏文艺活动（图为琼英卓玛梵音咏唱音乐会，资料照片）。

历史近90年

蒙藏委员会正式成立于1928年，属于中华民国在大陆时期，专责"蒙藏同胞"的部门，最早可以推到1636年清朝第二任皇帝皇太极的"蒙古衙门"。1936年中华民国在大陆时，甚至制定了《喇嘛转世办法》，将西藏活佛转世业务给条例化。

然而，随着1949年国民政府撤退来台后，蒙藏委员会就实际面上来说，已经无法照顾到中国大陆的蒙藏同胞，虽然也有蒙藏人士随国民政府来台，但人数相当少，该委员会的业务也被大幅调整。

比较有趣地是，由于当初随国民政府撤来的蒙古与西藏族群稀少，让后来担任"蒙藏委员会"的20多任委员长中，只有三任有蒙古族血统，传统藏族的更是没有。

至今，台湾的蒙藏委员会多半以介绍中华"蒙藏文化"为主，举凡西藏艺术展览或是音乐会、还有蒙古语或是西藏语教学等，也提供台湾民众如果去蒙古国或是西藏旅游时的资讯，跟过往的政治味已截然不同。

图片版权 MTAC, TAIWAN Image caption 在台藏族藏历火鸡年新春联欢活动（资料照片）。

机关撤并潮？

蒙藏委员会的裁撤，也让台湾内部开始讨论，有关"民国风"的部属机关是否也该列入下一波的裁撤名单，其中最被广泛讨论的，就是"台湾省政府"、"台湾省咨议会"与"福建省政府"。

台湾于1990年代起，在李登辉总统的方针下，开始实施"冻省"，将台湾省的单位虚级化，并实施首次民主普选。这些在中国眼中"极度挑衅"的动作，后来也间接造成台湾的主权意识更被凸显。

图片版权 MTAC, TAIWAN Image caption 台湾蒙藏会网站，已经多是文化宣传的资讯（图为台湾"蒙藏委员会"官方网站截图）。

然而，台湾省机关虽然被冻结，但是名义上没有真正废除，这三所虚集化机关，至今仍须编列3亿台币预算（约近1000万美金）来照顾。尤其台湾人民也几乎不知道，位于金门岛的"福建省政府"，仅剩2位员工编制，被高度预测是下阶段淘汰的机关。

其中，包括如服务广大华人侨胞的"侨委会"、与管理军人退休后职涯规划的"退辅会"等，都是过去一而再再而三被提及希望可以被裁撤的单位。但因为各国华人侨胞与退休军人"荣民"的反对，让这些单位留与否至今仍悬挂。

甚至于1990年成立的"国家统一委员会"（国统会），也在2006年时被时任总统陈水扁砍到预算仅仅1000元台币。而随着蒙藏委员会的裁撤号角响起，其他被批为"盲肠部门"的整并潮，或许也将慢慢进行。