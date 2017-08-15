港民主党成员称曾被掳 警方以“误导警务人员”罪逮捕

图片版权 AFP Image caption 林子健在记者会上展示伤势

香港民主党成员林子健上周在记者会上称于旺角被两名操普通话男子掳走，其后被禁锢及殴打，但警方周二（8月15日）凌晨指林子健涉嫌提供虚假资料、误导警务人员，将其拘捕。

西九龙总区刑事总部警司郑丽琪接受传媒访问时说：“我们经过调查后，翻开了很多闭路电视（的片段）。正如这位事主所言，很多的案发地址、他走过的地方，暂时我们的资料显示，都没有他所说的被人推上车的案件发生。”

“至少现时为止，并没有他所说的事件。他的行踪亦并不是如他向我们所说的行踪，所以我们相信他给我们的资料是虚假的。”

警方指，现时无证据显示有人于本港闹市进行事主所指控的非法禁锢罪行。根据《警队条例》，任何人向警务人员提供虚假资料或作出虚假的陈述，以误导警务人员，即属犯罪，可处罚款$1,000及监禁六个月。

传真社获闭路电视片段

传真社搜集到事发地点的闭路电视片段，片中一名与林子健相似的男子于上周四（8月10日）下午５时多走过砵兰街，并安全离开，未有被掳走。

现时发布的片段中看到，该名男子曾戴上鸭舌帽、口罩及太阳眼镜。

传真社指，记者搜集到近30小时的原始材料，并仔细核对细节。

林子健在被捕前接受传真社访问时说，质疑相关片段曾否被做手脚。“我会告诉你，这个人应该、相信不是我。我亦可对着镜头说，我没有戴帽和你所说的口罩。”

林子健早前于记者会时说，估计在四时许走过街口，有两名说普通话的人带走他上车。

“事发经过时间有差异，我觉得不出奇，因为我没有看手表。”

“有这样的片段，我觉得匪夷所思。”

林子健说法疑点

林子健称，上周四在油麻地被带走后，被数名操普通话的男子禁锢及殴打，他的大腿更被钉书机钉上多个十字架。

翌日凌晨１时多，林子健发现被弃于一处石滩上，但当时自己不清楚身在何方，后来估计自己在西贡。他接着坐计程车回到马鞍山的寓所。

他说，回到马鞍山后十分饥饿，所以去麦当劳吃两个鱼柳包。

林子健返家后，太太让他洗澡及更换衣服。之后，他便联络李柱铭及何俊仁。

周五早上，民主党召开记者会，交代林子健疑似被虐打事件。林子健在记者会上指，涉案人士指不满林子健将巴塞罗那球星美斯的签名照转赠给刘晓波遗孀刘霞，指他不懂“爱国爱教”（基督教，林子健为基督徒）。他指，怀疑殴打他的人是大陆的“强力部门”。

林子健说法引起不少猜疑。有人质疑，为何林子健未有即时报警及到医院验伤，并要预先召开记者会。

民主党最新回应

图片版权 BBC Chinese Image caption 民主党主席胡志伟就林子健事件回应传媒

民主党主席胡志伟周二（8月15日）回应事件指，不便作出评论。“有关事件，我们只能够待相关调查完整地完成、整个司法程序完成后，我们才向市民及公众作出认真的交代。”

胡志伟亦指，民主党没有掌握更新的资料。

至于被问到民主党召开记者会是否冲动之举，胡志伟说：“当日他们的判断是真心诚意相信、接纳林子健所说的内容，及看到他的表面伤痕。从一个保护林子健人身安全所做的判断。”

至于会否担心民主党因此事声誉受损，胡志伟没有正面回应。