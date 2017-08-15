Facebook的“彩色气球”相片管理app能否成功飞进中国？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 彩色气球和Facebook的相片管理app“Moments”很相似。

在世界第一大市场中国被屏蔽的全球最大社交网站Facebook悄悄地在中国推出相片管理app，这颗“彩色气球”能够成功带Facebook进入中国吗？

这款名叫“彩色气球”的app 在五月推出，它和Facebook的相片管理app“Moments”几乎长得一模一样。

根据BBC了解，这款app没有以Facebook的名义宣传是为了要研究app如何自发地在中国市场吸引到用户。

“彩色气球”在app商店架上写的公司是设立于北京的有格互联网公司。

对企业在中国及亚洲投资提供咨询的北京博达克咨询有限公司的创办人邓肯·克拉克（Duncan Clark）透过邮件对BBC中文表示，Facebook一直想打进用户数量极多的中国市场。他认为“彩色气球”是Facebook在中国做的测试，要看它能多大程度的进入市场。

克拉克表示，如果这项尝试没有造成大规模的影响，没有向大众传播足以影响或损害政府的消息，中国政府可能就不会屏蔽它。但同样也难看出“彩色气球”这个相片分享app如何与多功能的微信及其它网站竞争。

BBC目前无法确认中国政府是否察觉到Facebook的这个app 在中国推出。“彩色气球”的内容能在中国最主要的社交媒体平台微信上分享。

“我们长期以来都对中国很感兴趣，也花时间透过不同方式学习并了解这个国家。我们目前的重心是协助中国公司和开发商用我们的广告平台拓展中国以外的新市场。”一名Facebook代表告诉BBC。

彩色气球好用吗？

图片版权 Facebook Image caption 彩色气球和Moments的操作界面也很类似。

根据BBC中文实测，“彩色气球”app只能在中国版应用程序商店（App Store）下载。

用户Tusinami留言评价：“风格确实很脸书……很简洁同时分享到微信的策略很实用。但是因为不可描述的限制所以注册和寻找联系人的方法很尴尬。”

用户吴浚年给了一个星的差评：“软件里完全没有设置的选项，也没有对应可操作的网站，让人感觉是个黑软件。”

另一名用户表示：“使用的人太少了，知道的人也太少了。还是需要有用户数量才玩得起来。”

中国屏蔽哪些国外网站？

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Facebook和其它西方国家的网站在中国都因为中国严格的网络审查政策而被屏蔽。

Facebook在2009年被屏蔽，Instagram在2014年被封，上个月通讯软件WhatsApp部分功能受阻。

同样在2009年，Twitter，所有的谷歌（Google）服务以及视频平台YouTube都被屏蔽。

中国是目前世界上最大的线上市场，有7.31亿用户。

谷歌在2010年因为不愿配合中国政府的审查制度而退出中国，但根据美国电视网CNBC，谷歌正在与北京商讨在中国重启服务。