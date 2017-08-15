中国“戒网瘾学校”为何频频致人死命？

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 一些花季少年死在号称“军事化管理”的戒网瘾学校

“健康发展、快乐成长、拯救家庭”是中国济南某戒网瘾学校的办学宗旨。但是，10天内，两名沉迷于网络的中国少年相继因参与类似的“戒网瘾”项目而死亡。这不禁让人想问，戒网瘾学校究竟是“拯救”家庭还是“毁灭”家庭？

就在昨天，安徽一名沉迷网络的18岁少年李傲，在当地一所封闭式戒网瘾学校中受重伤，在医院抢救无效身亡。仅仅只是几天前，西安16岁的少年小魏，在另一所号称帮助青少年戒网瘾的学校坠楼身亡。

这两名少年都被父母花大价钱送进了所谓的戒网瘾学校。李傲所在的学校虽然号称"绝不会体罚，用心理疏导、体能训练等方式帮男孩戒网瘾"，但法医检验发现，李傲受了20多处外伤和一些内伤。

一些戒网瘾中心不允许学生与父母见面。坠楼身亡的小魏似乎在死前给父母留下了遗书，说："真的很想您们，我知道我这样您们会伤心，会哭，但我真的受不了这个世界了。"

然而，这还只是冰山一角。2014年，郑州博强学校体罚19岁女生致死。2009年广西少年邓森山在"南宁起航拯救训练营"被殴打致死。

第三次《中国青少年网瘾报告》显示中国青少年网瘾人数达到2400万人。很多这样的训练营，戒网瘾中心还在继续开张。还会不会有青少年在这里死于非命？

到底是什么样的帮助，把沉迷于网络游戏的孩子送上了死路？

图片版权 Getty Images Image caption 一些学校用电击“治疗”有网瘾的青少年

一位名为雷斯林的记者，采访过三位从网瘾中心出来的少年。他发现在网瘾中心，用来治疗青少年的"利器"其实是电击。

根据他的采访，一些网瘾中心要求孩子不许睡懒觉、顶嘴、闹脾气，还必须要洗碗。否则，网瘾中心的老师会用电击，造成孩子电休克。2014年后，一些中心把电击改称了电针灸，电脉冲。

经历过网瘾中心管制的受访者说，新的电仪器"比以前还痛苦"。

这些戒网瘾中心的电击，不止伤害青少年的身体，也摧残心灵。被电击过的青少年说，他们恐惧、反感，甚至是恨。最可怕的是即使他们回家，如果表现不好还会被抓回去再改造。

《网易》新闻的报道称，一些号称军事化管理的戒网瘾中心还会使用"催眠疗法"。中心的人会把小孩关进黑屋子，播放悲伤的音乐，然后由心理老师讲一些亲情故事。这样折腾一、两个小时后，再把门打开，让孩子见到一个月才能见一次的父母，大哭一场。

在这里体罚更是常态，甚至"一人犯错，全班受罚"。很多同学都会互相憎恨。

这种情况下，难免有学生坚持不住，无法完成长达几个月的封闭训练。疑似自杀的小魏留下的遗书说，"爸，我去死了，我太懦弱了，我觉得这个世界真的没有什么意思。"

想要帮助这些孩子要先理解，为什么有这么多人沉迷网络游戏？

图片版权 Getty Images Image caption 专家说，父母要首先尝试理解孩子。

现实生活中每个人似乎都有固定的角色。但在网络游戏的虚拟世界里，每一个人都可以穿越时空、扮演不同的角色。

网友林淼淼认为："在玩游戏的时候自己是主角，可以随心所欲地构造自己想要的世界。通过‘打怪’发泄不满等情绪，而且通过‘升级’获得成就感。 往往在现实里越不如意的人越会沉迷于游戏。"

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出过需求层次理论。他认为人有五大需求：生理、安全、社交、尊重、自我实现。

在满足生理和安全需求之后，青少年很可能会想方设法的去满足社交、尊重、自我实现的需求。

网络游戏通常需要团队合作，可以满足社交的需要。玩家的级别越高，越会得到对手和新玩家的尊重。而游戏的奖励，或者自己创造出的新世界，则让玩游戏的人感到自我价值得到了实现。

如此一来，一些在现实生活中可能遇到社交问题或者不能得到尊重的人，会选择靠玩游戏来满足自己。

但是，这也不是绝对的。一位中国公立高中的语文老师在中国问答平台"知乎"上评论："网游是现在大多数年轻人缓解焦虑的方式。"

网友霜叶瞳说："现在这社会，好的就业岗位不多。如果人总把精力放在思考为什么为低工资的岗位拼命，很容易出问题。"

对于学生打网游，那位语文老师说，"学习困难，网游简单"。在反复的练习中可以升级，在学校里的学困生（所谓的"差生"）可以成为网游里的高手，这些学生可能毫不犹豫选择游戏。

如果玩游戏是为了缓解压力、获得尊重、与人社交，并实现自我，那么由此反推，在现实生活中，也许家长和老师可以从这些方面来帮助沉迷于游戏的青少年。

专家建议，应该这样帮助孩子控制游戏时间。

英国心理学家马克·格里夫（Mark D. Griffiths）说，要首先尝试理解孩子。如果孩子玩游戏是因为自尊心受挫，那么父母应该着手提高孩子的自信心。

网名"诺曦妈妈"的华东师范大学教育学硕士说，父母要懂得尊重孩子，反省一下自己平时是不是给孩子太多的负面评论了，导致孩子的自尊心受挫。

"诺曦妈妈"还说，父母要还要多陪伴孩子，带孩子多出去交朋友。

格里夫补充道，如果孩子是想要得到奖励而玩游戏，那么父母则可以在现实生活中给他们一些类似的奖励。