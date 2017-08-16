多家香港上市国企设中共党支部引发担忧

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中国共产党正对在香港上市的国有企业收紧控制力度，通过设立党支部介入企业决策，可能令中国大陆的市场策略有能力对在港国企的投资者产生影响。

今年，多家大型国有企业改写公司章程，在决策层中明确加入党组织人员。这些公司的所属领域涉及金融、能源、通讯以及基础设施建设。

党组人员监督公司的政治意识形态虽然是中国国企一贯的做法，但是北京近年广泛加强党组织在企业中的角色，甚至在中国大陆的私企当中安插党组成员。

据《华尔街日报》报导，自2016年以来，至少有32家在香港上市的中国大陆国企提出重组方案，由党组成员担任董事局顾问。

有关做法令市场参与者疑惑，在这些公司当中到底由谁掌权，以及这些企业是否会以投资者的利益为先。

国企的“魂”

北京在中国大陆以外的上市公司寻求加强影响力，在习近平治下并不少见。

2015年，中国联通和中国电信两家通讯业务大型国企之间互换董事长，当局并未解释具体的原因。

2016年10月，在一场关于国企内的党建工作会议上，习近平曾指，国有企业需要“做强做优做大”，而共产党的领导是国企的“根”和“魂”。

“坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的‘根’和‘魂’，是我国国有企业的独特优势，”新华社引述习近平说。

新华社指，习近平在此次会议当中提出的要求，是针对一些国企内不同程度存在党的建设“弱化、淡化、虚化、边缘化”和“基层党组织软弱涣散”的问题。

该次会议前，中共中央办公厅印发一份国企改革中加强党建的意见文件，对国有企业内加强党组织的影响力提出具体要求。

在香港上市的中国工商银行、中信证券、中石化以及众多能源集团等30多家企业均在公司章程中明确了共产党的核心领导地位。

国有企业时常被批评浪费纳税人的金钱，北京通过加强监管国企来试图提高国企的效益，但是实际执行当中是否有效目前尚不清楚。

而且，在实际操作中，党组成员未必能真正左右拥有强势背景的国企高管。

令市场投资者担忧的是，在缺少监督的政治体系当中出来的高层人员是否能对市场做出有效判断或会成疑——2015年中国股市曾出现较大动荡，而北京的体系似乎未能在市场规律下成功挽救形势。

另一方面，外部投资者也难以了解党组织与国企高管之间的沟通互动。