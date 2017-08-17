公司名太“奇葩”太长？中国工商总局下令禁用

图片版权 Getty Images Image caption 这些公司名字很正常，但是中国有一些企业就会取不寻常的名字

中国已经禁止企业注册怪异和过长的名字。

去年，北京下令禁建古怪建筑——近年在中国境内出现的一些建筑，有些外形像个茶壶，有一座则像一条大裤衩。

现在，中国国家工商总局继续执行政府力求正常化的方针，禁止企业再取像“怕老婆”或者“洪荒之力”这样的公司名字。

那么，中国的公司企业名字到底能够有多奇怪？一些闲来无事的中国网民找到了一些不错的例子。

“蓝瘦香菇”

有一些奇葩的句子是从网络用语潜进了商业企业。

“沈阳洪荒之力酒店管理有限公司”或许听起来会令一些人觉得奇怪，但是对于熟悉中国游泳选手傅园慧的体育迷来说就不那么陌生了。

傅园慧在里约奥运会赢得了一枚铜牌，之后在访问中说：“我已经使出洪荒之力了！”

图片版权 Getty Images Image caption 中国游泳选手傅园慧发明了“洪荒之力”这个词语

有很多的餐厅和咖啡厅则会出现“蓝瘦香菇”这个词。

它来自于一个网络事件，一名来自广西的男人在网上发布了一段他谈论自己被女友抛弃之后感到寂寞的视频，该视频在网上受到大众的嘲弄。

“难受，想哭”是他当时的原话，但由于他的口音，听起来更像是在说“蓝瘦香菇”。

“怕老婆”

在中国社交网络上，其中一个最广为人知的奇特公司名字是一家叫“牛大叔”的安全套公司。

或者更准确地说，公司的全称是“宝鸡有一群怀揣着梦想的少年相信在牛大叔的带领下会创造生命的奇迹网络科技有限公司”。

名字不短，但至少很正能量。

其他有一些则没有那么积极向上了，特别是在涉及家庭生活的时候。

从“北京怕老婆科技有限公司”和“安平镇怕老婆网络产品工厂”这两家注册公司的名字看来，这股潮流似乎不受行业和地区限制。

难以传译

中文和英文在书面语上有非常不同的语法规则，很多名字在翻译之后会显得比原本的名字奇怪得多。

图片版权 Getty Images Image caption 西方品牌的名字常常没有直接对应的中文

英文的名字翻译成中文之后也可能会显得很怪异，因此在品牌公关当中有一个小行业类别，是专门帮助西方国家的公司想出适合中国市场的名字。

西方的公司名字常常是来自创始人的名字（比如“波音（Boeing）”、“福特（Ford）”和“古驰（Gucci）”），它们或许不会有直接的意译。

又或者，它们是一些精心编排的组合名称（比如“Verizon”，就是意为“真相”的拉丁语文字“veritas”和意为“地平线”的英文“horizon”的组合），甚至可能是技术上毫无特定意义的字（比如“Etsy”和“Hulu”）。

“我们认为最重要的是想到一个能切中品牌精神的名字，”南京市场集团的泰特·劳顿（Tait Lawton）说，这家公司就是提供这类取名服务。

“威露士”

西方的公司有时候会尝试在语音上接近原名，或者想出一个在意义上比较中性的中文名字。

一些公司则会想出一个新名字，从其他方面突显品牌特质。

图片版权 Getty Images Image caption 名车，还是宝马？

“比如“BMW”目前的中文名字‘宝马’就非常好。‘宝’和‘马’两个字的发音分别以“B”和“M”开始，而且它很短，能带出一种很棒的感觉，”劳顿说。

他还给出了其他一些他喜欢的例子。

比如帮宝适（Pampers），意义上就有“帮助宝宝感到舒适”的语义。

而威露士（Walch）皂液，字义上就隐隐有“威猛的液态卫士”的感觉，谁不想用它来洗一洗？