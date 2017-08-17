港民主党成员林子健提堂　准保释但不能出境

图片版权 EPA Image caption 林子健上周召开记者会

香港民主党成员林子健上周报称，怀疑遭中国大陆“强力部门”掳走及殴打。经警方调查后，林子健被控“误导警务人员”罪，周四（8月17日）上午于九龙城裁判法院提堂。

林子健获准以五千元保释，但不准离开香港。林子健获耶鲁大学神学院取録，原定本月27日前往美国。

控方申请下月14日再次聆讯，令警方进行更深入调查，包括索取更多闭路电视片段等。

民主党前立法会议员何俊仁也有到场，但未有接受传媒访问。

本地传媒引述消息报道，警方翻查闭路电视片段后，发现林子健当日一人乘小巴离开旺角前往西贡。

警方在西贡石滩捡走烟盒及染血纸巾调查。

林子健上周五召开记者会，称自己疑因转送巴塞罗那球员美斯的签名照给刘晓波妻子刘霞，遭到中国大陆“强力部门”人员掳走、禁锢及殴打。林子健大腿更有多处钉书机造成的痕迹。

林子健称自己案发时在油麻地一带，前往球衣店买球衣。其后两名操普通话男子挟持上车。翌日凌晨，发现自己被弃至西贡石滩。

不过，林子健案于周一晚上出现惊人发展。传真社发布案发地点的闭路电视片段，指林子健并未被掳走，而是自己戴上口罩、太阳眼镜及帽子后，自行离开。