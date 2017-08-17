观察：中国大片战狼2 好莱坞化的强国叙事

图片版权 xinhua Image caption 台湾评论员说，中国这部电影上映不到十天后，单个影片的票房已经超过2016年台湾文化部全年预算（155亿新台币）

中国建军节八一前（7月27日），吴京自导自演的动作片《战狼2》上映后21天后就收获了47.6亿人民币票房。影片取得了巨大商业成功，也引起中外舆论关注。各种评论，无论褒贬，都不能回避这部中国电影取得的巨大商业成功。

台湾电视评论员说，中国这部电影上映不到十天后，单个影片的票房已经超过2016年台湾文化部全年预算（155亿新台币）。

这部总票房短期内突破7亿美元的电影创下了中国电影票房纪录。《战狼2》的票房纪录超过了中国观众熟悉的《阿甘正传》、《暮光之城》、《蜘蛛侠：英雄归来》等好莱坞大片的总票房，把同时上映的二战影片《敦刻尔克》的票房远远甩在后面。

有报道还说，《战狼2》进入全球影史上票房排行前100名，这在亚洲电影中尚属首次。

好莱坞化

中国电影评论纷纷赞扬《战狼2》取得了主流价值观和商业效益的双赢，也有评论认为影片的成功得益于将好莱坞类型片中国化。这似乎也符合强调中国特色的发展模式。

台湾政治评论员李永萍认为《战狼2》表现出中国大陆崛起带来了文艺创作方面的长足发展，大陆电影技术也同国际接轨，产生飞跃，能够做出同好莱坞大片并驾齐驱的影片。

图片版权 xinhua Image caption 《战狼2》之前的玄虚神奇的武侠，功夫影片塑造的江湖英雄一般都和现代国家意识无关

中国电影发展在借鉴好莱坞，好莱坞也一直翻拍成功的外国影片，将其好莱坞化，例如更加突出个人英雄，加快节奏，增添动作打斗……好莱坞把黑泽明的《七武士》翻拍成西部片，翻拍过香港的《无间道》，把香港功夫片经过滑稽化处理变成好莱坞的格式。

中国上世纪80年代以来所谓的第5代，第6代导演大多通过电影揭露和反思现实，试图揭示深奥哲理，表现普世价值，同国际接轨。相比之下新上映的《战狼2》避免了模糊隐晦，亮出道德鲜明的姿态，更接近好莱坞影片特有的道德清晰化，似乎更能迎合80后，90后和00后年轻观众的口味。

从这个意义上讲，《战狼2》就是部好莱坞化的中国电影。除了表现主体不同，中国的英雄在海外捍卫国家，和美国超人扬善除恶，拯救地球，率领地球人抗击外星人并没有本质区别。

强国叙事

《战狼2》之前的武侠，功夫影片塑造的江湖英雄一般都和现代国家意识无关，而且这些神奇功夫的英雄故事表现的玄虚神秘同中国民族主义的强国历史叙事格格不入。

1840年鸦片战争的"船坚炮利"打开了封闭的中国，促使中国近代民族意识觉醒，开始探索现代化的强国之路，随后发生提倡"科学与民主"的五四运动。中共自认为是"五四精神"的继承者，也不断以"百年屈辱"自警，坚持国家工业化和现代化。

功夫明星出身的导演吴京似乎是头一位让功夫动作片从江湖恩怨，门派纠葛拔高到了国家意识层次而大获成功的导演。据说吴京在影片拍摄前在解放军中长期训练，熟悉掌握了各种现代化武器并展示在自己的影片当中。

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 在建军节推出的《战狼2》以及随后取得的票房成功为中国最高领导人的讲话精神提供了有力注脚

可能也是因为这个原因，对《战狼2》成功的评论和警觉反映了长期以来外部世界对中国有可能发展成世界第二个超级大国的担忧情绪。中国进入21世纪以来经历了持续经济高速发展，令中国在世界经济，政治和军事方面的地位大幅度提升。

因此国外媒体关注《战狼2》的内容一般都是集中在影片中表现出"咄咄逼人"，"盛气凌人"，"民族主义"，"爱国主义"或国家情节。

与美国比高

台北市前副市长李永萍在评论中还说，中国文艺宣传的民族主义主旋律的具体表现内容已经由回顾历史的抗日剧等形式转向面对当今世界现实的内容。她认为《战狼2》的成功反映出大陆年轻人精神面貌更加自信，因此对于台湾来说，大陆崛起伴随着民众精神改变令和平解决立海峡两岸问题的空间进一步缩小。

这位评论员提醒台湾要了解中国大陆，特别是大陆现在正在发生的快速变化。

中国崛起令许多国家警觉，乃至"中国威胁论"的产生之根源在于，中国崛起不同于之前的日本经济崛起，中国并没有完全按照西方的政治经济模式发展。

图片版权 xinhua Image caption 中国建军90周年习近平在朱日和基地阅兵显然突出了他作为核心领导人至高无上的地位。他多次要求中国的舆论宣传机构要传达"主旋律"和"正能量"，提振精气神。

习近平时期强调中国民族和国家的复兴，比前几届领导人更加强调中国特色的发展道路。去年底中共六中全会以来，习近平确立了自己领导"核心"地位，许多评论认为，习近平个人集权的程度已经超过了之前的胡锦涛和江泽民。

此外，习近平也是一位空前强调舆论和思想控制和导向的领导人。近年来习近平在视察中多次要求中国的舆论宣传机构要传达"主旋律"和"正能量"，提振精气神。在建军节推出的《战狼2》以及随后取得的票房成功为中国最高领导人的讲话精神提供了一个生动的注脚。

吴京为自己影片辩护的时候说，对《战狼2》的非议折射出某些人的双重标准，甚至民族自卑感：为什么好莱坞电影可以宣扬美国强大的主旋律和国家意识，中国人为什么不能拍自己的主旋旋律？好莱坞可以宣扬个人英雄主义，中国人为什么不能？中国影片《战狼2》上映后票房创纪录受到中外舆论关注，影片成功说明了什么？