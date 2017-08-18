淘宝下架争议性“非洲小孩举牌”产品

图片版权 Taobao Image caption 淘宝此前有此”产品“销售。

中国电商平台淘宝周四（8月17号）悄然下架争议性“非洲小孩举牌产品"。具体原因未知。

淘宝此前提供的”非洲小孩举牌“产品，指买家花200元人民币左右在淘宝下单购买非洲小朋友站在一块简易小黑板后，一起齐声念黑板上的汉语"某某，我爱你"、"某某生日快乐"或者"买某产品，到某处"的视频。

卖家通过社交媒体微信把制作完成的视频传回给买家。因受限于微信平台视频播放长度的限制，这些视频大多在十秒左右。

商家称，拍摄视频的所得，大部分分配在小孩身上。也有商家称”非洲小孩举牌“是”公益项目“。

图片版权 Taobao Image caption 淘宝悄然下架所有“非洲小孩举牌”产品。

中国的北京青年报此前报道称，负责推广视频的代理商承认："做一条视频，花在孩子身上的钱是很少的，大部分钱还是被拍摄者和商家拿走了。"

截止发稿前，阿里巴巴尚未回应BBC中文要求回应的邮件。

BBC中文近期将推出”非洲小孩举牌“的深度报道，敬请关注。