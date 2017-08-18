剑桥大学出版社应中国政府要求删除《中国季刊》文章

图片版权 PA Image caption 剑桥大学出版社隶属剑桥大学

研究中国的学术圈近日流出消息，指剑桥大学出版社已经在中国的网站删除三百多篇在《中国季刊》发表的文章。不少学者表示，此次事件将会打击学术自由。

网上流传一封由《中国季刊》编辑提姆‧普林格莱（Tim Pringle）写给编辑委员会的电邮，指剑桥大学出版社应中国国家新闻出版广电总局要求，在剑桥大学出版社的中国网站抽走逾300篇《中国季刊》的文章及书评。

电邮中指,需要抽走的文章大部分与天安门、文革、西藏、新疆、香港及台湾等等有关。另外，需删除的文章出版日期涵盖近数月至1960年代。

普林格莱说：“剑桥大学出版社通知我们他们已经在中国网站上删除这些材料，避免整个网站在中国被关掉。根据剑桥大学出版社，其他出版社亦有相同遭遇。”

不过，普林格莱说，他曾接触其他中国研究学术期刊的编辑，未有听闻其他期刊接到这样的要求。

另外，普林格莱邮件中说，剑桥大学出版社几个月前亦收到中国当局删除过千本电子书的要求，唯当时未有包括学术期刊。

图片版权 Web Image caption 《中国季刊》编辑提姆‧普林格莱（Tim Pringle）写给编辑委员会的电邮

剑桥大学出版社证实事件

剑桥大学出版社向BBC中文确认，已从网页移除相关文章。

声明指：“我们可以确认我们收到从中国一个入口机关的指示，在中国移除《中国季刊》个别文章。我们接受开初的要求移除文章，确保在这个市场内的研究人员及教育界人士能使用我们出版的其他学术及教育类的材料。”

“我们现在、将来都不会主动审查我们的内容。当内容的更大可得性有风险，我们才会考虑闭屏个别文章（当我们被要求的时候）。”

“我们不会改变出版的性质，好让中国接受内容。”

剑桥大学出版社指，近期越来越多类似的要求，令出版社感到忧虑。下周北京书展时将与相关部门讨论有关事宜。

“中国与其他地区的审查问题并非短期问题，需要长期的手法。”

“思想及表达自由是我们作为出版社的信念，但剑桥大学出版社及其他国际出版社面对审查的挑战。”

测试结果

BBC中文记者实测《中国季刊》在剑桥出版社官网的搜索引擎发现，关键词“Tiananmen Square protest”（天安门广场示威）在中国国内的搜索结果为73个，中国境外为126个。

关键词 “Taiwan independence”（台湾独立） 在中国国内搜索得出328个结果，中国境外有368个。

图片版权 CUP Image caption 分析人士说，《中国季刊》扮演介绍有关中国最尖端的知识的角色

指标性期刊

香港科技大学社会科学部副教授成名对BBC中文说：“它是研究中国社会、政治、经济等，相当历史攸久及权威性很高的学术期刊。”

他形容，《中国季刊》扮演介绍有关中国最尖端的知识的角色。

学者反应

复旦大学历史学系副教授孙沛东在微博上说：“《中国季刊》由剑桥大学出版社出版，后者在中国设有服务器，而且跟中国有商业往来。这大概是国外一流中国研究期刊，难以抗拒这种审查要求的原因。从顶级中国研究期刊开始，接下来，我们应该会看到更多国外中国研究期刊，凡是跟中国有商业往来的，都会在"中国审查"面前脆弱不堪。”

美国宾西法尼亚大学安南堡传播学院及社会学系教授杨国斌也在微博发文：“当代中国研究最重要的国际刊物，受到如此限制，情何以堪！闻所未闻啊。国内不是在推进当代中国研究吗？怎么推进？”

两条微博已经不能再查看了。

加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）历史系博士生韩晓明（Jonathan Henshaw）对BBC中文说：“中国闭屏网站及限制得到资讯的情况越来越严重，已经持续一段时间。限制取得论文及著作，对中国学者不公，而且对学术交流及研究有负面的影响。”

“假如事件属实，这是又一次例子中国政府收紧自己人民获得资讯（的自由）。为何他们认为自己需要这样做，令我有很多疑问。”

打击学术自由担忧

图片版权 Reuters Image caption 有人认为，习近平在打击学术自由

成名认为，事件没有令他太感到震惊。他认为，习近平要紧控知识分子，而此次事件不过是其中的一步。

“早几个月前，习近平强调就算是中国大陆的社会科学界，发表的刊物亦要以意识形态取向，服务服从中国当权者的意识形态。”

美国人权组织“自由之家”的莎拉‧库克（Sarah Cook）对BBC中文说：“这明显反映当局加强对重要的学术来源的审查。”

“近年中国加强收紧学术自由，这次事件亦符合这样的潮流。”

“《中国季刊》编辑的邮件中提到是剑桥大学出版社受压而决定移除这些文章。它害怕整个网站都会被闭屏。就策略来说，这正正是中国当局对付新闻机构或科技公司的做法。”