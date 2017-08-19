BBC中国博客：传真社——“推翻”林子健案的那家香港通讯社

刘林 Juliana Liu BBC驻香港记者
  • 2017年 8月 19日
林子健（右）在警方押送下抵达香港九龙城裁判法院（17/8/2017） 图片版权 Reuters
Image caption 传真社本周曝光香港民主党党员林子健（右）行踪的报道要算是该社最轰动的独家新闻之一。

传真社（FactWire）这家香港媒体雏鸟上周派记者到旺角街头，为的是寻找一起绑架与虐打案的证据。

没几个小时之前，林子健公开讲述了他怎么给怀疑是中国大陆的特务绑架和殴打。他是一位资深活动人士，无数的亲民主派示威现场都能看见他的身影。

最震撼的是什么？是那些骇人地刺在他腿上的订书钉，全都成十字架形状。

香港在半自治的状态下运行自己的法律，中国大陆的执法人员不允许在香港活动。

要是有证据证明他们参与犯罪，那无疑会引起广泛的国际关注，对于传真社来说这更是一条大独家。这家通讯社两年前才靠众筹成立，职员就10个人。

接下来的两天，他们挖掘出来的信息影响着警方的调查，玷污了香港最大民主党派的声誉，更凸显出那股笼罩着这个前英国殖民地上的多疑与互不信任的瘴气。

“没老板、没金主、没广告”

为了了解传真社，我跟他们唯一一位愿意接受采访的人见面：47岁的创办人吴晓东。

吴先生说，很多事情他是不沾手的。

他强调自己不是老板，不发号司令，也不怎么参与实际的调查。

他本人也不支薪，但他毫无疑问是这家小机构的幕后主脑。

他说，2014年的民主抗议让各党各派之间的严重分化浮出水面，这启发了他要创办这家通讯社。

他说：“意见和矛盾都太多，但全都不是基于事实。我很惊讶，那些人因为不喜欢记者报什么，就追着记者来打。”

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Image caption 2014年“雨伞运动”期间，无数记者在莫大的压力下报道这场示威。

还有什么启发他？BBC新闻部。

他说：“我们没有老板、没有金主，也没有广告商。这就是BBC模式。他们不管广告商。BBC是群众资助的，群众就是老板，钱也应该从群众里来。”

2015年夏天，吴晓东这位资深记者透过众筹成立了这家通讯社。他在不到三个月的时间里筹集了475万港元（60.7万美元；405万元人民币）。

到2016年初，10人编采团队雇齐了。

“我跟他们说，你们有六个月的时间去做点事。我想在建立信任与可靠度方面，（发展）远快于我的想象。”

实地报道

他们首先报道了广东省一座核电站的安全隐患，引起轰动。

其他的还有曝光中国制造地铁列车的质量问题，还有新加坡军方装甲车参加台湾演练后回国途中被香港扣查一事。

图片版权 Factwire
Image caption 传真社记者拍下了香港海关围封被扣查装甲车的照片。

一些人质疑传真社的记者是否用非法手段，把素材搞到手中。

吴晓东说，他们靠的全都是老派的实地采访：经营线眼、寻找公开信息，还有花时间在大街小巷上。

他说，为了调查林子健案，8月11日林召开新闻发布会后，传真社的第一拨记者在一个小时之内就来到了他声称的绑架现场。

他们的目标是要找出拍下绑架过程的监控视频。最初周边店家都很帮忙，把几小时长的录像翻来覆去。

图片版权 Factwire
Image caption 传真社总算找到了拍下林子健行踪的监控视频片段。

但这时候，林子健这位民主党党员已经报警，当局的人来了。

传真社方面表示，警察警告店家不要再给记者提供任何录像带，记者只能空手而回。

隔天他们回到现场，再三恳求。到8月13日，他们有足够信息作出这个出人意表的结论：在据称的这条街上，在据称的那个时间，林子健没有被绑架。

吴晓东说：“他们试着找出拍下绑架一刻的片段，但事发经过跟林先生说的都对不上。记者们不可能因为这是‘不利的’就把调查结果隐瞒起来。”

传真社在8月14日发稿，没多久警方以涉嫌“误导警务人员”罪拘捕林子健。

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“谁是老板”问题

网上有好些人批评传真社，指控它给香港特区或中国政府做打手。

吴晓东认为，这些对他们的调查报道的攻击与无数的阴谋论，恰恰反映了香港社会的极端多疑与分化。

在无国界记者组织（Reporters Without Borders）的2017年新闻自由指数榜单上，香港目前排名73，而台湾则排在第45位。

香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华认为，民众对新闻自由的担忧，让传真社这类众筹新闻网站得以崛起。

图片版权 Factwire
Image caption 传真社完全靠众筹来运作。

他说：“大多数香港的媒体拥有人跟中国都有直接或间接的商业或政治关系，因此自我审查很普遍。”

他相信这种众筹的商业模式旨在降低自我审查。像香港自由新闻（Hong Kong Free Press）、众新闻和端传媒（Initium）这些媒体初创公司，都或多或少的在使用众筹模式。

但傅景华对于这样的商业模式长远能否持续抱有疑问。

传真社方面则开始邀请读者缴付年费订阅，也向主流媒体收取转发费用。

吴晓东计划扩充团队，他也预期在日后的调查报道中，记者们还是有机会“做错事”。

“那是无可避免的。真相哪怕让你受伤，你也不能隐瞒起来。”

BBC中国博客为您带来BBC驻华记者与中国事务记者的观察。 点击这里阅读英文原文

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