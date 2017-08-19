失联逾月后网传两视频　刘晓波遗孀刘霞“报平安”

图片版权 BBC Chinese Image caption 刘霞在视频中“烟不离手”

中国被囚诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世一个多月后，网上流传两段遗孀刘霞的视频。她在其中一段视频中向各界“报平安”。

在其中一段上载到YouTube的视频中，刘霞称，希望各方能给予“内心修复”的时间，也强调官方委派的医生当时已尽力抢救刘晓波。

自刘晓波7月15日被火化，骨灰海葬之后，刘霞下落一直不明，多名海内外维权活动人士均表示无法与刘霞联系，要求中国政府马上放人。官方则强调刘霞自由，并希望平静地哀悼。

刘霞友人胡佳对BBC中文网评论说，视频明显是当局要求刘霞拍摄，她是言不由衷，是“迁就着、妥协着”录制视频。

胡佳还说，虽然无法确定视频是新近拍摄，但仍“十分珍贵”，“至少证明她人还活着”。

刘霞另一位好友，作家野渡对法新社说：“她是为了保护家人而说这些话，因为目前的情况是，就连她的家人都联系她不上。”

两段刘霞视频是如何出现的？

目前被软禁北京家中的胡佳星期六（8月19日）在电话上对BBC中文网记者说，他是在星期五（18日）晚上20:00前后（12:00 GMT）在Twitter上发现此视频，“我应该是第十几个观看者”。

目前，这段视频已经有超过1.1万人次收看。

刘霞在这全长一分三秒的视频中说：“我在外地休养。请大家给我哀悼的时间，给我内心修复的时间，有一天健健康康地面对你们。”

“在晓波生病期间，医生们也尽了全力。晓波也把生死看得很平淡。所以我也要尽量调整好我自己。以后在我各方面都有所好转的情况下，再和你们一起。”

发布这条视频的YouTube用户名叫“goudan li”，而据胡佳表示，他是在Twitter用户“扫地僧”的推文中找到视频。BBC中文网记者看到，“goudan li”的YouTube频道页面上与“扫地僧”的推文均写着：“老衲正忙着爆料，有推友发来一个视频。祝福刘霞施主！”

图片版权 YouTube / goudian li

图片版权 Twitter / @asweepingmonk

到北京时间星期六凌晨过后，“扫地僧”转发了另一段视频，并称视频中人为刘霞。

图片版权 Twitter / @asweepingmonk

该Twitter用户“顶锅的嘉和”是在星期五晚北京时间21:13（13:13 GMT）发布此视频：

第二段视频长35秒，片段中的人装扮与第一段视频中的刘霞基本一致，但严重背光，且带着墨镜。她以较亢奋的语气说到“看电影”、“吃火锅”、“还有很多小龙虾”等，然后可以听见背后有多于一人在窃笑，并有一把男声说：“一伙人这口水都流光了。”

从“顶锅的嘉和”的Twitter上所见，这名用户估计是从微信用户“莎雨霏”处取得该视频。

图片版权 Twitter / @tx6r8

从三个账户的背景页面所见，这些帐号全都是在7月或以后才首次注册。