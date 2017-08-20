反年金改革团体抗议延误台北世大运开幕：五个关键问题

图片版权 Reuters Image caption 受到示威者影响，世大运开幕式上，哥伦比亚、中国、智利只见旗帜而不见运动员出场。

台北世界大学运动会周六（19日）拉开序幕。开幕式进行时，反年金改革团体在会场外抗议，使得运动员入场受阻。BBC中文五个关键问题带您分析世大运开幕抗议事件。

1.事件如何发生？

第29届世界大学运动会在台北市举办。这是台湾举办最高规格的国际体育赛事之一，来自141个国家地区的选手逾7000人，将在8月19日至30日竞逐有“仅次于夏季奥林匹克运动会”之称的世大运奖牌。

周六晚间在台北市立田径场举行开幕仪式，1万2000张门票全部售完。约五分钟的升会旗仪式结束后，各国运动员接着进场。

根据中央社报道，运动员依照国名英文字母顺序入场，但到了C字头国家自加拿大（Canada）开始，就只见各国国旗而不见应跟随在国旗后的选手。

图片版权 CNA Image caption 状况排除后，所有未能及时入场的国家代表团举牌手重新列队一次进场，随后代表团也与中华队一起进场。

世大运发言人杨景棠对中央社表示，因为反年改团体在台北田径场旁的小巨蛋周围抗议，将选手入口堵住，选手各代表团长希望排除后再行出场。

抗议事件造成开幕式约延误三十分钟，状况排除后，让所有旗帜进场走完，所有受到延误的选手再一同入场，国际大学运动总会（FISU）表示了解情况。

2.“反年金改革团体”是哪些人？

图片版权 CNA Image caption 反年金改革抗议团体在场外示威。

参与抗议的团体超过30个，来自全台湾。

军公教联盟党在Facebook转发的动员文章，号召民众自下午三时起至台北小巨蛋集结。文章中提到的动员团体有：台湾退伍军人权益保障协会、年金改革黑白联盟、屏东乡亲警察联谊、东部地区黄埔校友会、云林县公务人员协会、军公教联盟党……等30多个团体。

军公教联盟党创党党主席李延禧对BBC中文表示，自己是退休公务员，该党的党员也多数是军人、公务人员、教师。而昨天他在游行现场遇到的人，大多是退休的军公教，动员人数约八百至九百人。

李延禧说，“昨天场子里我碰到的人几乎没有人赞成台独”，但否认行动与国民党有关系，李延禧对国民党也感到失望，“国民党对年金改革很久没发言了，一直不敢站出来反对。”

3.他们为何抗议？

图片版权 FACEBOOK Image caption 台湾独立运动活动人士在会场发放“台湾国旗”。

李延禧在周日（20日）对BBC中文说，“如果我们昨天没有去，昨天就满场都在发所谓台独的台湾国的旗帜，到时候整个会场就变成蔡英文要搞台湾独立的场子。”

李延禧认为蔡英文的目的“就是让台湾国的国旗飘扬在会场里，让全世界看到。”而他们的行动破坏了蔡英文“台湾建国”的终极目的，让蔡英文很不高兴，因此蔡英文政府要“抹黑”他们，栽赃他们的行动造成开幕式延误。

军公教联盟党在周日凌晨于Facebook上发文表示，选手未能进场的原因是：缺乏完善引导计画、栅栏太多限制太多、入口太小太少。李延禧进一步对BBC中文强调他们没有阻挡选手入场。

李延禧称选手是从地下一楼进场，而他们在一楼，旁边有警察围着，他们无法接触到选手。这点从加拿大籍足球员上传至社交网站Instagram的片段可以证实。

你的器材不支持播放多媒体材料 世运开幕延误：从运动员视角看台湾反年金改革示威者

选手延误进场的原因李延禧称是因为“他们从地下一楼上到一楼，觉得（抗议）很热闹，很多人在拍，所以延误了入场时间。”

BBC中文与加拿大籍足球员取得联系，但他表示不便受访。

图片版权 Reuters Image caption 美国代表队入场。

军公教联盟党在事件发生后一连发布多则Facebook贴文，其中一则说：“全球各国际组织在各地开会、办活动，看多了各国的抗议，实在也不算是什么大新闻啦！”

而先前发布的动员文章中提出六个诉求：为中华队加油让世界看见台湾，反对美国干渉中华民国内政，反对日本核食进入台湾，反同婚、反钱瞻、反灭香、反一例一休，收回公教年金改革错误政策，全民拼经济。

动员文表示，会选在世大运抗议是因为“会有许多国外媒体会随队来台采访，为让国际看到台湾执政的现况，相信会有许多各种方式的表现！”并且呼吁参与游行民众“本着理性和平不违法不制造事端冲突为最高指导原则。”

图片版权 Reuters Image caption 世大运场馆外的维安人员。

世大运安全指挥中心事件后发表声明，称“因‘反年金改革’团体于会场周边以高音汽笛、丢掷烟雾弹及推挤等违法、脱序行为进行滋扰，现场虽经台北市政府警察局即时强力排除，并逮捕现行犯。”

军公教联盟党则表示被“栽赃”，该党在Facebook上回应：“经过询问过几个分局与市政府警察局公共关系室，没有逮捕放烟雾弹的人，他们还在过滤影像。”

4.社会观感如何？

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在开幕会上致词的台湾总统蔡英文在周六晚间近十点在Facebook发文，贴出开幕式照片，写着“如果以为这样就可以破坏这场赛事，那就太小看台湾了。”

这篇贴文截至目前有13万人点赞，2600多次分享。

用户“荣法”说：“老实说这篇文案的幕僚真的不及格，这次反年改团体自爆让全国人民反感，总统只需要柔性喊话即可，反正该谴责的大家都谴责了，用这种一副‘你们影响不了我的’语态不过是继续制造对立。”

“许智玮”说：“支持年金改革，把舞台还给运动员，台湾加油！”

“Sandy Brad说”：“总统，请年金改革一次砍到底，对这种不认同国家让国家受辱的人，不用客气。”

“林育全”说：“反年改的人的确过度激进，不过因为过度不近人情的政府，才是整体事件的原凶吧……”

“洪光毅”说：“……反年改抗议的民众虽然这种白痴无脑的抗议行动丢脸丢到国际，此举全民皆不认同，可是也反映出政府没有做好沟通和陈情的管道，才会把这些人逼上梁山！事前情资无法掌控，临场又应变不足……”

执政党民进党周六晚间发表声明，称反年改团体“暴力阻挡各国选手入场”，并表示支持政府相关单位“尽速调查，严惩恶意暴力滋事群众”。称抗议行为“伤害台湾国家形象，国人应共同谴责”，并呼吁反年改团体道歉。

5.年金改革是怎么回事？

图片版权 CNA Image caption 监督年金改革行动联盟动员军公教团体，4月18日发动“夜宿围城”行动，抗议民众举起“反污名”手牌表达诉求。

年金改革是蔡英文竞选总统的重点政见之一， 自从上任之后开始积极推动。

蔡英文在2015年底的政见发表会上说过：“如果今天我们还不认真处理年金的问题，无论是军公教退抚基金还是劳保年金，都可能会在我们这一代人手上走向破产。”

退休军公教为了年金改革多次上街抗议，认为政府不该违背承诺。军公教不满所得替代率将逐年自8成降至7成，认为退休金是当初政府给的承诺，如今却带头违约，也担心会影响晚年生活的经济状态。

今年6月27日立法院三读通过“公务人员退休资遣抚恤法”，蔡政府推动年金改革迈开第一步。优惠存款18%利率两年过度；所得替代率10年过度；2023年7月1日起初任公务员者重设新制。

李延禧称他们一直在“拔菜”，意即只要蔡英文有公开行程，他们就会到场抗议。

他指出，反年改团体的终极目标是修改2023年将实施的法案，他将希望寄托在下一届立法委员与总统选举上，他说：“我们上半场已经输了，但还有下半场……现在这些立委都没有用。”他表示将透过诉愿、释宪的方式来反对年金改革。