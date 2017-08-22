维权律师江天勇“煽动颠覆国家政权案”开审

图片版权 Weibo Image caption 长沙中院对江天勇案进行微博直播。

长沙市中级人民法院周二（8月22日）开庭审理中国维权律师江天勇"煽动颠覆国家政权案"。

该案在微博上"全程直播"。推特上上传的长沙中院周边的视频显示，长沙中院被水马路障围住，与外界隔离。

法院官方的微博公布的画面片段显示，江天勇表示自己“妄图达到颠覆中国现行社会制度”，实现宪政。

江天勇在公布的视频片段中承认曾利用互联网（社交工具）推特和微博发表过攻击中国司法机关的一些言论。他承认境外接受的培训对他有潜移默化的影响，产生了希望在中国也能实现西方资产阶级宪政制度的思想。

维权律师江天勇是在前往长沙探访"709"大抓捕入狱的维权律师谢阳的家属后，在返京途中与妻子失联，后确认被官方逮捕。

江天勇妻子金变玲在推特发文称，直到开庭前一晚（8月21日），一直无法联系到江天勇父母和妹妹。

金变玲称："至今（8月21日晚）我们家属和律师都没有收到任何关于开庭的通知。"

金变玲于2013年离开中国，目前居住在美国。

图片版权 Twitter Image caption 支持者在长沙中院门前拉起横幅。

长沙中院微博中的评论显示，有微博网友对本案直播给予积极评价。比如有网友评论称，“有一场全民司法公开课！司法越是公开，民众越是能直观感受到法治建设的成果，通过每一个司法案件感受并收获公平正义！”

江天勇是谁？

现年46岁的江天勇是一位资深人权律师。2005年代理盲人维权人士陈光诚案。还参与了高智晟案、陕北油田案、广州太石村案、乙肝携带者维权案、新疆法制报记者海莱特上诉案等涉及宗教的案件。

江天勇曾代理多起维权案件，其律师证后来被当局注销。

2015年7月9日，中国政府对维权异见人士展开大规模抓捕行动（即所谓的"709"大抓捕）后，江天勇曾多方呼吁外界关注被关押的人权人士的命运。