想去索马里旅游吗？索马里政府期盼中国游客拼观光

图片版权 AFP Image caption 摩加迪沙附近的海滩以洁白的沙质著称。

索马里政府为推广旅游，邀请27名中国人前来观光，希望藉此吸引更多中国游客。至今仍处于内战状态的索马里，未来能成为旅游胜地吗？

说到索马里（Somalia，台湾译为索马利亚）你会想到什么？海盗？饥荒？内战？电影《黑鹰坠落》（Black Hawk Down，台译《黑鹰计画》）场景？或是中国式英雄主义爱国电影《战狼》的情节？

索马里政府今年八月邀请27名中国游客至首都摩加迪沙（Mogadishu）及周边地区旅游，政府称为了保护旅客人身安全所以全程保密，直到他们结束旅程离开索马里之后才对外公布消息。

索马里资讯文化及观光部长亚瑞索（Eng Yarisow）对BBC索马里语科说，索马里需要吸引更多亚洲游客到访。亚瑞索表示，让外界知道索马里是个外国观光客可以到访的和平国家，这一点很重要。他在晚宴上对中国游客说，索马里在内战前曾经是观光热点，城市中也有中餐馆。他希望这些旅客能再访，并且在索马里投资。

这些中国人是“观光客”吗？

图片版权 Radio Mogadishu/Sonna Image caption 索马里政府公布的中国旅客晚宴照片。

索马里政府表示这27名中国人是观光客，政府举办这个旅游团是为了推广。但政府不愿意透露关于这些“中国观光客”的身份、联系方式或其他任何讯息。

BBC索马里科记者艾哈迈德‧阿丹（Ahmed Adan）报道，这是索马里政府近年来首次迎接的正式旅客，也是自1990年代后第一批到访摩加迪沙的旅客，分析人士认为这能视为索马里局势稳定度上升的指标。

BBC中文向中国驻索马里大使馆查询，使馆人员表示中国使馆没有与索马里政府合作向中国推广索马里旅游。对于这批中国观光客，使馆是他们来到索马里之后才知道。

图片版权 Radio Mogadishu/Sonna Image caption 除了公布照片和行程之外，索马里政府不愿透露更多关于中国旅客的资讯。

中国使馆人员表示，这些中国人是“普通的游客”，他们被索马里政府邀请前来，但旅费是否由索马里政府出资则不清楚。

根据中国使馆的了解，这次是他们首次得知有中国旅游团到索马里，过往曾经有不清楚是商务或旅游的目的的中国人零星到访，但数量很少。

去索马里旅游安全吗？

图片版权 AFP Image caption 2017年7月30日索马里首都摩加迪沙发生汽车炸弹攻击。

虽然索马里政府称国内情势趋于稳定适合发展旅游，中国驻索马里大使馆的态度仍保持不变，认为“索马里依然不适合旅游”。使馆人员说目前“形势还是比较复杂”，上星期仍有汽车爆炸和枪战发生。

台湾外交部在旅游分级警示表上将索马里（索马利亚）列为最高等级“红色警示”，称索马里是“战区且仍为极度危险之国家”、“该国政府与叛乱组织、绑架份子、武装组织及海盗等交战中”。

艾哈迈德‧阿丹报道，伊斯兰激进组织索马里青年党（al-Shabaab）多次以外国人为绑架或攻击的目标。

图片版权 Johnny Ward Image caption 强尼‧沃德（图右）在索马里的旅游照片。

图片版权 Johnny Ward Image caption 强尼‧沃德在索马里的旅游照片。

自称已经旅行过世界全部的国家的爱尔兰籍旅行作家强尼‧沃德（ Johnny Ward）在他的博客上分享他2016年至索马里旅游的经历。

他写到，他最感到害怕的是机场前往市区的路途，因为这是外交人员、记者、国际援助工作者在索马里的必经之路，因此成为极端武装份子攻击目标。所以他下飞机后搭上行前通过旅行业者预定、有武装保镳坐镇的箱型车。

强尼‧沃德的旅程中一路都雇用持枪保镳。

到索马里玩什么？

图片版权 Getty Images Image caption 索马里的海域除了有海盗、军队之外，也有丰富的海洋资源可做为观光用途。

根据索马里官方消息，这团中国游客参观了重点景点包括利多（Liido）沙滩和半岛沙滩（Jazeera）、市集以及国家剧院。

从事酒店经营及旅游业至今17年的当地人巴希尔‧奥斯曼（Bashir Osman）接受BBC中文电邮采访表示，他认为索马里旅游业前景可期，因为有良好的地理位置和自然资源。

他举例像是印度洋的海洋生态，滨海乡村Gobweyn、港口古城Marka都能吸引观光客。

图片版权 Johnny Ward Image caption 摩加迪沙的传统鱼市场

强尼‧沃德在博客上分享游记，他花两日参观了仍高度保留原貌的《黑鹰坠落》电影事发现场、传统鱼市场、因爆炸而成废墟的市区建筑，花了两日在市郊游览有伊斯兰建筑的老城区及教堂废墟。

BBC中文访问强尼‧沃德是否会推荐他人到索马里旅游？他说：“老实说，我是因为有着‘走遍世界每个国家’的目标才去的索马里。我不会推荐他人无缘无故跑到索马里承受生命危险。”，他补充：“索马里的危险是公认的。”

图片版权 Johnny Ward Image caption 强尼‧沃德在索马里旅行时搭乘有武装保镳的车辆。

巴希尔‧奥斯曼经营号称是“摩加迪沙最安全”的和平酒店（Peace Hotel），他的和平商业集团（Peace Business Group）是摩加迪沙当地最大的旅行社，他在半岛海滩的投资的度假村也正在兴建中。他表示和政府长久以来合作推广旅游，“虽然还有很多障碍有待克服，但我期待未来会有更多游客前来。”

索马里与中国“友谊稳固”吗？

索马里在19世纪成为欧洲列强殖民地。意属索马里兰（Italian Somaliland）和英属索马里兰（and British Somaliland）在1960年各自独立后合并，成为现今的索马里联邦共和国。

索马里建国的同一年即与中国建交。是首个与中华人民共和国建交的东非国家。在中国与中华民国（台湾）的联合国席位之争上一直站在中国这一边。

图片版权 Getty Images Image caption 中国派出部队到索马里海域协助打击海盗。

中国自1960年代开始就对索马里提供援助及协助兴建基础建设。2003年至2011年间，中国花费超过2800万美元援助索马里。

但在1991年，由于索马里内战情势严峻，中国撤出大使馆，直到2014年情势趋稳后才再度设立使馆，当时中国表示希望索马里稳定之后，能有更紧密的双边关系。

8月20日，中国驻索马里大使覃俭与索马里副总理古莱德（Mahdi Ahmed Guled）会面。古莱德表示，欢迎中国游客来欣赏索马里之美，并相信索马里能成为非洲旅游大国。

“中国和索马里的商业往来已久，（中国游客）将会为商业和投资再次到访索马里。”古莱德说。

非洲团在中国受欢迎吗？

图片版权 Getty Images Image caption 到肯尼亚看动物大迁徙是中国游客喜欢的非洲行程之一。

中国旅行社“南湖国旅” 策划推广中心副总监曾达丰对BBC中文说，他们旅行社暂时不考虑推出索马里套装行程，

他提出的理由是：索马里没有知名景点、旅游价值不被大众所知，而且当地旅游设施配套不足，航班易达性、旅馆可以接待的游客量都还有待改善。另一个重要理由是，索马里因为内战、海盗猖獗，“让旅客没有安全感，给旅客的观感不好。”

目前受到中国游客欢迎的非洲国家有埃及、肯尼亚、南非。埃及为了吸引中国游客，更推出签证和航班优惠。

曾达丰认为“中国游客对非洲团的需求一定会增长。”因为非洲国家的政局逐渐稳定，而且从中国飞往中东的航班增多、飞机载客量提高，机票价格因此下降。

中东是非洲航班常用的中转站，非洲团的团费因为机票价格降低而下降。

曾达丰透露，每年透过南湖国旅前往非洲的旅客大约2000人，占旅行社整体旅客人数约5%。