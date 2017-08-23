强台风天鸽直扑华南　广东香港澳门严阵迎战

图片版权 AFP Image caption 天鸽可谓五年来吹袭香港的最强台风。

西太平洋热带气旋天鸽增强为强台风趋向广东西部，香港、澳门也陷入瘫痪。

天鸽星期三（8月23日）上午迫近香港、澳门，两地先后发出最高级别的10号台风讯号，是2012年以来首次。中国中央气象台向华南地区发出最高级别红色台风预警。

天鸽中心附近最高持续风速每小时175公里，来往港澳客轮停摆，两地机场航班大面积取消，广东中、西部与广西均有铁路停运。

气象部门预测，天鸽将在午间于澳门以西，珠海到台山一带沿海登陆。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港维多利亚港在台风下风高浪急，无法通航。

香港不少地方因巨浪拍岸引发淹水 。其中，香港岛东北岸的杏花邨变相海水倒灌，道路被淹。

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香港机场当局表示，至少450个进出港航班被取消。本地媒体报道，机场有旅客滞留。正在杭州访问的香港行政长官林郑月娥也要滞留当地。

此外， 湾仔会议展览中心一带有办公楼和政府大楼的玻璃幕墙松脱，玻璃坠地。

图片版权 AFP Image caption 香港中环机场快线铁路市区预办登机大堂的航班显示屏显示大面积航班取消。

官方澳门广播电视（TDM）报道，澳门内港一带海水倒灌，警方封闭三条来往澳门半岛与凼仔的跨海大桥，并呼吁全澳门市民避免外出。

至午饭时间，澳门发生大面积停电。TDM广播也受波及。

比邻香港的深圳也有不少塌树事故。在红色台风预警下，市内大部分活动暂停。

图片版权 CNS Image caption 深圳街头垃圾桶被吹翻。

图片版权 CNS Image caption 深圳街头环卫城管人员清理塌树。

官方中新社引述中国国家海洋预报台表示，天鸽吹袭期间，广东和福建沿海正值天文大潮期，福建漳州到广东汕头受影响将较为严重，预计最大风暴增水为180厘米左右，风暴潮最高预警级别为橙色。

天鸽稍早前掠过台湾南端，在当地造成一些破坏。

图片版权 CNA TAIWAN Image caption 台湾花莲富里乡六十石山道路在台风天鸽掠过期间坍方。

图片版权 CNA TAIWAN Image caption 当地警方等参与抢通道路。

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