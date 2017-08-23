强台风天鸽直扑华南 广东香港澳门严阵迎战
- 2017年 8月 23日
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西太平洋热带气旋天鸽增强为强台风趋向广东西部，香港、澳门也陷入瘫痪。
天鸽星期三（8月23日）上午迫近香港、澳门，两地先后发出最高级别的10号台风讯号，是2012年以来首次。中国中央气象台向华南地区发出最高级别红色台风预警。
天鸽中心附近最高持续风速每小时175公里，来往港澳客轮停摆，两地机场航班大面积取消，广东中、西部与广西均有铁路停运。
气象部门预测，天鸽将在午间于澳门以西，珠海到台山一带沿海登陆。
香港不少地方因巨浪拍岸引发淹水 。其中，香港岛东北岸的杏花邨变相海水倒灌，道路被淹。
香港机场当局表示，至少450个进出港航班被取消。本地媒体报道，机场有旅客滞留。正在杭州访问的香港行政长官林郑月娥也要滞留当地。
此外， 湾仔会议展览中心一带有办公楼和政府大楼的玻璃幕墙松脱，玻璃坠地。
官方澳门广播电视（TDM）报道，澳门内港一带海水倒灌，警方封闭三条来往澳门半岛与凼仔的跨海大桥，并呼吁全澳门市民避免外出。
至午饭时间，澳门发生大面积停电。TDM广播也受波及。
(澳門電台消息) 本澳廣泛地區停電，澳門電台位於羅理基博士大馬路的辦公地點亦停電，電台網上廣播暫停。中文頻道FM廣播現時需要使用後備電力作有限度服務，約可維持3小時。Posted by TDM 澳廣視新聞 on Tuesday, 22 August 2017
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澳電啟動本地發電 （澳門電台消息）澳門電力公司表示，已啟動本地發電設施，陸續恢復供電。但由於本地發電設施不足以應付全澳用電需求，呼籲恢復有電力供應的用戶節約用電。 澳電表示，已與珠海全力搶修。對受影響用戶致歉。澳電是於12：24錄得珠海停向本澳輸電。（黃秀英 黃偉鴻)Posted by TDM 澳廣視新聞 on Tuesday, 22 August 2017
End of Facebook post 2 by TDM 澳廣視新聞
比邻香港的深圳也有不少塌树事故。在红色台风预警下，市内大部分活动暂停。
官方中新社引述中国国家海洋预报台表示，天鸽吹袭期间，广东和福建沿海正值天文大潮期，福建漳州到广东汕头受影响将较为严重，预计最大风暴增水为180厘米左右，风暴潮最高预警级别为橙色。
天鸽稍早前掠过台湾南端，在当地造成一些破坏。
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