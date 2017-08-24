中国"军服迷"爱国教育基地前穿日本军服拍照被拘留

图片版权 Weibo Image caption 网上流传的照片显示，四人的脸部均被模糊化处理。

上海市公安局近日对在四行仓库前穿仿日本军服拍照的 3人进行拘留。

近日，中国网民在社交媒体微博上猛批一张四名中国青年身穿仿制的二战日本军服在四行仓库抗战纪念馆前合影的照片。中国网友认为这些青年“不爱国”，是"汉奸"和"卖国贼"。

上海市公安局在其官方微博发布公告称，经查，李某、高某、项某、胡某、刘某等所谓的"军服迷"经事前商议后于8月1日前往上海拍照聚会。 期间，于8月3日22时许穿着仿制的二战日本军服在上海四行仓库抗战纪念广场（弹孔墙）拍摄照片。

几天后，李某发文配所摄照片上传QQ空间并被多次转发，引发众多网民的强烈谴责。

警方表示，对成年的李某、高某、项某被依法处以行政拘留处罚，对未成年的胡某和刘某2人因违法情节显著轻微，进行教育训诫。

什么是“四行仓库”？

四行仓库原为金城、中南、大陆、盐业4间银行合资建设的仓库。1937年的"四行仓库保卫战"标志着中国抗日战争中淞沪会战的尾声。据中共历史资料显示，在"四行仓库保卫战"中，国民革命军的"八百壮士"，抵挡了日本军队的多番进攻，掩护了国民革命军第八十八师及其他国民革命军向西撤退。

该仓库位于上海闸北区，是中国的爱国主义教育基地。

处罚的理由是什么?

上海警方的拘留公告给出的处罚理由为，该照片"极大地伤害了广大人民群众的爱国情怀，违背了中国特色社会主义核心价值观，造成了恶劣的社会影响。李某等人的行为已经触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定，应当依法予以处罚。"

在上海警方微博关于该公告的一万多评论中，网友几乎全数批评此类行为，认为这是“不爱国”、"汉奸"和"卖国贼"的表现。并支持上海警方的决定。

也有网友对法律依据持怀疑态度，认为"治安管理条例是万能法吗？国内应该也出一部关于反侵略历史的相关法律。"

这非中国游客第一次拍照引起非议和受到拘留处罚。

本月初中国游客此前在德国国会大厦门前拍照行纳粹礼后在德国被捕。

德国警方说，两人在国会大厦外互拍照片时使用了纳粹姿势致敬，属于非法行为。