强台风天鸽：澳门伤亡惨重　问题在哪里？

图片版权 EPA Image caption 澳门当局承认这场风灾遗下的垃圾杂物清理需时。

强台风天鸽先后吹袭香港与澳门后，在广东珠海登陆，并随着移入陆地而减弱成热带风暴。但对于澳门来说，面前似乎漫长的清理工作才刚刚开始。

据中国官方媒体报道，天鸽星期四（8月24日）已推进至广西自治区百色市，在玉林等地引发龙卷风等灾情，目前无人死亡。而珠海、中山与江门则合共有八人死亡。

人口仅64.8万的澳门也有八人死亡、150余人受伤，供电、供水与对外交通仍在设法恢复当中。行政长官星期四傍晚在政府总部带领官员会见记者时，先当众默哀一分钟。

澳门自开放赌权以来，“东方拉斯维加斯”声誉日隆，社会思想却被认为是普遍保守，亲建制者众。但一场风灾过后，唯一的官方广播机构上也充斥着澳门市民批评政府当局预报、善后不力的声音。

崔世安在记者会开首公布，在这场风灾中成为众矢之的的地球物理暨气象局局长冯瑞权已经请辞，崔世安本人“代表特区政府诚意表达我们的歉意”。

一句歉意能否平息民怨，验证才刚刚开始。

风灾过后有哪些切身问题？

本地赌业巨头澳门博彩旗下一家赌场内，化名莎拉的香港籍后勤员工扇着纸扇，对电话上的BBC中文网记者说：“没有，完全没有。我想澳门人自己也没想过。“

这是官方澳门广播电视（TDM）上不少被访市民也在表达的共同看法。澳门行政长官崔世安在星期四凌晨发表的视频讲话中说，天鸽是53年来吹袭澳门最强的台风。

莎拉得扇着纸扇，是因为她的办公室虽然已经恢复照明供电，但中央空调尚未恢复运转。台风过后的澳门早上天气放晴，气温有所回升。

“赌场除非你没电，否则是全年无休，24小时运作的。可没人想过会停电那么久，而且连水都停了。这还真是第一次。”

她说，许许多多赌场员工都得面对自己家中缺水、缺电，甚至是各种损毁待修。

“整个澳门好像沦陷一样。我早上刚下楼，哪里都是碎玻璃，哪里都是围板。”

旅居香港的澳门自由撰稿人萧家怡一直与澳门的家人保持联络。她所居住的内港地区每逢台风袭澳，几乎都逃不过因海水倒灌而淹水的命运。

实际上，目前已经确认的死难者中，至少五人是发现于内港一带被淹没的商店地下仓库或地下停车场内。

萧家怡跟BBC中文网说：“今天那些杂货店都排起长龙了，大家去抢购了，担心下一步闹‘断粮’。”

她说自己也在想带些“应急物资”回家，“因为就算现在已恢复供电，但其实还不稳定。我想可能会带一些行动充电器，也许带些食品、方便面之类的”。

“其实我最关心的是善后工作。目前街上的垃圾完全清理不了，加上是夏天，下一步我担心可能会爆发疫症。”

这并非一位外地澳门人信口开河——TDM引述澳门卫生局报道说，因应部分受灾街区的垃圾难以在短时间内清理，局方已派员到场“紧急灭虫消毒”，并向居民发放防范疫病传单。

同样地，杂货店、超级市场与面包店排起长长人龙，也是官方媒体上能看得见的镜头。

在这些明显的民生问题外，莎拉说，好些赌场酒店的旅客因为离境交通没有彻底恢复而滞留，现在很难说这场风灾到底造成多大的经济损失，“要是我公司的赌场都还没能重开……怎么估？”

崔世安在星期四傍晚的记者会上也承认，特区政府还没能估算经济损失有多巨大，“台风袭澳之后，首要工作还是以救灾为主”。

澳门保险业公会会长姜宜道对TDM说，保险界估计这次风灾给澳门带来的经济损失将超过数十亿澳门元。

民众最不满意政府的地方在哪里？

面对多人丧命于这场风灾，要找到批评特区政府救援善后能力缓慢的市民并不困难。

崔世安辩护说：“台风这天灾谁都不想发生……但必须说明，两天来整个特区政府队伍都在全力去做这些工作。”

“我们是尽了整个政府的能力……我不能说是百分之百完美或满足要求，但在现有资源和能力之下，我们做到了最大能力，希望把伤害减到最低，恢复社会秩序。”

而许多澳门市民之所以把矛头指向刚请辞的气象局局长冯瑞权，是因为他们不满气象局发布台风讯号的时机，远比比邻的香港要晚。

澳门与香港的台风信号大致相同，分1、3、8、9、10号五级，建基于1930年4月底由港英政府皇家香港天文台召集的“远东气象服务总监研讨会”之决议。按两地各自颁布的指引，一旦发出8号烈风信号，市内多数活动基本停止，居民应留在家中避风。

莎拉对BBC中文网说：“台风的强度那么大是大家都没想象过的，但它（气象局）责无旁贷的是，为什么要这么晚才通知？”

“昨天（星期三）上班时间都还在说‘考虑’挂8号风球……许多人没办法或者是没想过要去准备，而澳门是个服务业为主的城市，许多人都是轮班工作。9点才挂风球，上早班的人早就出门了，上了班就更不能准备（家中防风）了。”

澳门气象局在星期三09:00（格林尼治标准时间01:00）才发出8号风球。此时，60公里外的香港早已风雨交加，但因为8号台风讯号早在05:20发出，绝大多数市民都没有出门。

澳门改挂8号风球后10分钟，香港改发10号台风讯号。

台风来袭引发停电，按照澳门特区政府的说法，停电继而引发自来水厂停产，造成断水。

“那好了，万一再遇上这情况，澳门依赖中国大陆供电的程度那么高——70%——而原来这70%还会影响供水，那这是长远要解决的问题。

莎拉说：“我想没有人想再经历这样的状况。‘世界级旅游城市’有什么理由持续如此，到今天早上还有那么多人在家中因为没有水没有电而出不来？”

萧家怡说：“靠内地供电，我们（澳门人）有没有想过会那么严重，还真没有。我自己没有想过，我身边一些关心时事的朋友也没想过我们的能源网（对大陆电网）有那么严重的依赖。”

中国南方电网于星期四早上恢复对澳供电，亲北京的《澳门日报》称，北京中央政府驻澳门联络办公室（澳门中联办）“高度重视”供电故障，并要求“优先确保澳门快速恢复供电”。

澳门老牌民主派社团新澳门学社的副理事长苏嘉豪对BBC中文网说：“过去澳门政府曾经承诺慢慢增加本地产电比例，但一直在拖着，结果电费得付很高，却没有高效益，而且太依赖珠海。”

正参加9月份澳门立法会换届选举的苏嘉豪说：“我们会继续推动澳门产电比例提升到至少三分之一，甚至一半，保障澳门供电稳定。”

崔世安在发布会上被追问发电问题时称：“目前本地发电能力大约20%，电力公司正准备增强发电，并已向特区政府申请。”

目前澳门处于选前禁止宣传期，候选人只能从9月初开始宣传。苏嘉豪说，这场风灾难免将变成竞选活动的热门话题。

风灾灾情如何影响澳门形象？

博彩业与旅游业是澳门的重要产业支柱，经历前段时间与中国反腐败相关的低谷后，2017年第一季度的本地生产总值（GDP）为935.8亿澳门元（116.1亿美元；773.37亿元人民币），比去年同期增长超过10%。

今年7月份，澳门博彩监察协调局录得幸运博彩毛收入229亿余澳门元，同比增长29.2%；统计暨普查局在台风天鸽过后的这一天公布，7月份入境旅客291.8万，同比增长4.4%。

苏嘉豪对BBC中文网说：“赌场一直都是澳门保护得最好的地方，都尚且出现（停电、停水等）这些情况，短期来说对于暑假旅游旺季，对游客来澳意欲，有很大的影响。”

“对于外界来说，很明确的，对于澳门政府的公信力和它的应急能力，大家都能清楚看到了它无能的程度……这次让人看到了震撼的反面画面，负面影响是肯定的。”

专门撰写澳门旅游等题目的萧家怡对BBC中文网说：“（风灾）整件事情正好反映出澳门对灾难应变的不足。当你把基建做好，除了能给澳门人信心，也能给旅客信心。”

“澳门人这次反响那么大，也就反映着你内部都还没搞好，再怎么做门面的宣传都没用。”

萧家怡质疑，更大的问题是，“澳门政府有钱，但我完全看不到政府有决心去做（灾后重建）这件事”。

澳门人如何自救？

“你要是搞抹黑报道的话，我可不接受你采访的！”澳门居民梁小姐在与BBC中文网记者通电话时不断重复这要求。

梁小姐说，风灾过后一天，市内满布海水冲上来的漂浮物，也有许多树木倒塌。她在市内看见许多人自发清理垃圾。

当地网络媒体估算，澳门三家公共巴士公司合共有三分之一车辆被淹，公共运输服务势受影响。苏嘉豪向BBC中文网指出，一些网民发起拼车，帮忙减轻运输压力。

萧家怡说，清理垃圾、给长者送饭送水一类义务工作也有不少人在做。不少澳门网民也分享了这些志愿者自救的画面。

崔世安宣布，澳门特区星期五（25日）要为风灾死难者下半旗致哀，特区政府与关联机构也将推出各种金钱援助措施，其中包括澳门基金会拨出的13.5亿澳门元援助金，以及十万瓶瓶装水。

西太平洋周边国家和地区的气象机构已测得新一个热带气旋形成，设于美属关岛的联合台风警报中心（JTWC）已编号为2017年第16W号，中国中央气象台编号1714号。

这个热带低气压会否成为下一个威胁华南沿岸的台风仍是未知之数，崔世安也承诺会总结经验教训，做好气象信息公布，同时呼吁媒体与市民共同合作、努力，做好预防工作。

也许崔世安首先要期盼，16W先不要往澳门吹来。