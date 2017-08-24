中国征兵体检暴露问题多多 战斗力堪忧

Image caption 曾在解放军中任大校的罗宇说，中国军队和党都没有信仰了，就没有战斗力了。

中国军队对越来越多的入伍新兵源不能达到严格的体能标准感到担忧，但是说解决办法就是避免手淫，不要玩电脑游戏。

8月18日，"中国民兵"微信号发表了题为"一张应征青年不合格的体检表暴露十大问题，应引发全民深思！"的文章，引起舆论关注。微信文章列出解放军潜在兵源不能达标的10大理由。文章说，20%的入伍申请者身体超重，8%的申请人男性精索静脉（睾丸静脉）曲张不合格。

文章没有说明军方如何取得精索静脉曲张的信息，但把问题归咎于长时间"葛优躺"、久坐打电脑游戏、手淫过度，运动量少等原因。

另外一个问题是许多人有纹身，体检不合格。解放军征兵规定，面颈部纹身，着军队制式体能训练服其他裸露部位长径超过3cm的纹身，其他部位长径超过10cm的纹身，男性纹眉、纹眼线、纹唇，女性纹唇，均属不合格。

还有许多年轻人因为肝脏问题也不能达标。肝胆肾功能受损、脂肪肝等，据认为是饮水少或长期饮用汽水、可乐、含甜蜜素等化工产品的饮料，食用含酒饮品、火锅、膨化食品等引起，饮酒过度，熬夜过度。

征兵体检的其他问题还有，大批年轻人视力不合格，其中一个原因是长时间看手机。解放军报本月还发表文章说，目前军营中许多官兵沉迷手机游戏，危及官兵的健康，训练，甚至影响到了部队的战斗力。

文章还指出，在一个城市征兵体检淘汰率竟然高达56.9%。

图片版权 xinhua Image caption 解放军过去主要有来自艰苦环境的农村兵构成，现在90后的军人主要是城市兵和独生子女。

信仰即战斗力？

文章说，未来战场不需要弱不禁风的"小鲜肉"，中国军队需要敢打必胜、体魄强健的硬汉。文章罗列的问题引发舆论担忧，许多网民担心青少年身心健康，也担心军队兵员素质和战斗力问题。

不过军方向公众保证，解放军征兵有严格的制度和流程，能够保证兵员质量，解放军"战斗力的源头一定会活水长流"。

自2012年习近平执掌最高权力以来，在加强控制党、政、军权力的同时，提出强军目标。他要求陆海空三军坚决听党指挥，时刻准备打仗，提升战力适应一体化联合作战，以及培养过硬战斗作风。

作为军队最高统帅的习近平在大力清除军中腐败的同时，努力提高军队现代化装备水平，推行军改，力图将解放军建成灵活机动的精兵劲旅。

但是一位在美国的前解放军军官批评习近平的军改说，那不过是将军队的指挥权集中在军委主席一人手中，"就是把军队打乱，他可以做到让司令员不认识政委，政委不认识司令员，然后使得你们没有人敢联合起来反对我"。

曾在解放军中任大校的罗宇是中共开国大将，解放军前总参谋长罗瑞卿之子。他在不久前对记者说，自1989年邓小平下令军队镇压后，军队就没有战斗力了，因为军队和党都没有信仰了，就没有战斗力了。

图片版权 xinhua Image caption 国共内战时的解放军战斗清点缴获的武器。过去的中共军队十分强调人的因素，反对唯武器论。

他认为军队的战斗力主要是个信仰问题，主要不在武器装备多好。他说，习近平很清楚解放军没有信仰，没有战斗力的问题。

"娇"兵必败

中国军队不能脱离社会环境孤立存在，中国改革开放后不同阶段的社会变迁，诸如全民经商，官员腐败，都在军队中得到反映。

上世纪80年代中期削减军费，中共开始允许军队进行商贸活动。但十多年后，部队经商及随之而来的腐败问题让军中高级将领意识到部队经商会导致"官倒"和腐败，会"自毁长城"。1990年代，中共逐步停止了军队经商的做法。

但在中国经济飞速发展，城市化扩大，经济实力和军工能力全面提升的情况下，解放军兵源和构成也发生了变化。解放军过去主要有来自艰苦环境的农村兵构成，现在90后的军人主要是城市兵和独生子女。

2013年中国曾有报道说，独生子女兵缺乏斗志和吃苦精神。战斗精神和阳刚之气。军中人士说，26%的独生子女士兵因为不堪忍受艰苦的训练要求退伍。

当然同过去的农村兵相比，城市兵教育文化水平比较高，能更好地适应解放军中不多增加的技术兵种，掌握复杂的现代化装备。

被视作解放军缔造者的毛泽东在其著名军事著作中曾经强调，"武器是战争的重要因素，但不是决定因素，决定的因素是人不是物"。

裁军后的中国军队仍然是世界现役兵员最多的军队。解放军从昔日的"小米加步枪"发展到了具有陆海空与核威慑的能力，但军人和兵源素质反而成了受关注的问题。