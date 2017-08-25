游蕙祯、梁颂恒宣誓风波：终极上诉申请遭驳回

图片版权 Getty Images Image caption 资料图片：游蕙祯、梁颂恒

香港本土派团体“青年新政”成员游蕙祯、梁颂恒去年当选立法会议员，但宣誓期间涉嫌“辱华”，经人大释法后，两人议员资格被取消。两人申请上诉至终审法院，周五（8月25日）终审法院处理上诉许可，但遭驳回。

梁颂恒在法院裁决后说，对未能捍卫选举结果致歉。对终审法院拒绝批准上诉感到失望，又批评香港政府及律政司滥用司法制度。他又指，没有民主制度、人民授权，法律只会保护政府。

游蕙祯表示，刚完成法律程序，对是否参与补选未有定案。

两人未详细计算讼费，但梁颂恒估计在1200万左右。假如两人破产的话，将不能参与立法会选举。

上诉许可由终审法院首席法官马道立、常任法官李义及霍兆刚处理。梁颂恒聘请擅长公法及人权法案件的英国大律师彭力克（David Pannick），而资深大律师李志喜则代表游蕙祯。

游梁两人早前曾向高等法院上诉庭提出上诉，但申请被驳回。

两人的议席已经空缺。政制及内地事务局局长聂德权早前曾表示，是否先补选游梁的议席，要看所有法律程序是否完成。至于两人有否资格参与补选，聂德权指要视乎立法会条例的相关规定，并不评论个别个案。

上届梁振英政府成功撤销游梁两人议员资格后，前特首及律政司司长袁国强再入禀申请撤销四名立法会议员——梁国雄、姚松炎、罗冠聪和刘小丽——的资格。高等法院上月裁定，四人资格被取消，但梁国雄已表明会上诉案件。