强台风天鸽：中国批准解放军首次介入澳门救灾工作

图片版权 AFP Image caption 这是解放军驻澳部队18年来首次出勤执行澳门内部救灾任务。

中国中央政府批准解放军驻澳门部队介入强台风天鸽灾后清理、救援工作，是中共政权恢复对香港及澳门行使主权以来首次。

中国官方新华社与澳门特区政府发言人办公室星期五（8月25日）早上公布，应澳门行政长官崔世安请求，北京批准澳门驻军协助救治灾害。

澳门当局星期五清晨再发现一名男子溺亡于一处淹水的地下停车场，使这场风灾的死亡人数增至九人。

澳门社会连日来批评特区政府救灾不力之声此起彼落。虽然也有一些网民担心驻军介入不利高度自治，但似乎多数民众欢迎解放军参与救灾。

民主派政团新澳门学社副理事长苏嘉豪对BBC中文网记者说：“（市民看法）一般来说是正面的，大家也感觉这是没有办法之中的办法。但是被迫走到这个情况，我想澳门政府的丑态已是暴露得很明显。”

图片版权 AFP Image caption 风灾两天来澳门市内多处垃圾堆积，引起暴发疫病担忧。卫生局同时否认传言，称政府并无划定个别受灾街区为“疫区”。

图片版权 AFP Image caption 澳门政府称99%电力供应已经恢复，但仍有商店乌灯黑火。

澳门警察总局局长马耀权与解放军驻澳部队副参谋长高志军大校早上在重灾区——内港十月初五街——会见记者。马耀权称崔世安早于台风吹袭后第二天已经向北京提出申请，北京星期五正式批准。

高志军大校表示，驻澳部队约1000名士兵奉命出动，人数已将近驻军全体。

澳门新闻局发放了驻军从氹仔军营出发的官方片段与照片，显示多辆运兵卡车、军方消防车与救护车出勤。

葡萄牙于1999年向中国移交澳门治权，中国解放军派军进驻澳门。根据《澳门特别行政区驻军法》规定，特区政府可“请求澳门驻军协助维持社会治安和救助灾害”。

英国于1997年向中国移交香港主权后实施《香港特别行政区驻军法》，也有同样规定，但从未被引用。