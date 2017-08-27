台风帕卡登陆广东　澳门香港暂且安然

图片版权 AFP Image caption 在天鸽吹袭期间严重海水倒灌的澳门内港地区这次“逃过一劫”。

强台风天鸽（Hato）吹袭中国南部沿海不足一周，再次迎来轻台风帕卡（Pakhar）。海陆空交通再被打乱。

中国中央气象台表示，帕卡星期天（8月27日）09:00（01:00 GMT）在在广东省台山市东南部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力达时速119公里，预计将移入广西境内。

此前被天鸽重创的澳门与毗邻的香港分别发布第三高的8号台风讯号，至中午过后不久相继下调。澳门并未再次发生严重海水倒灌。

澳门官方媒体称，帕卡中国解放军驻澳部队彻夜继续天鸽台风的清理工作，市面有军车穿梭。

图片版权 Reuters Image caption 澳门部分道路仍有水浸，但远未及天鸽吹袭时严重。

图片版权 Reuters Image caption 此前受严重破坏的一座住宅楼，部分用以围封受损窗户的大型模板松脱。

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