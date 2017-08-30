四个问题：解读澳洲中国留学生“投诉”大学讲师事件

图片版权 FACEBOOK/THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE, AUSTRALIA Image caption 最新一则大学教师被指“辱华”的风波发生在纽卡斯尔大学

在澳大利亚，中国留学生批评大学教师评论涉及中国话题的新闻近来频频出现。这个现象受到澳洲媒体关注，当地中国使馆与学生组织的关系亦引起媒体质疑。

早前澳洲纽卡斯尔大学一名印度裔讲师被指在课堂及测验中，将台湾及香港称为国家，引起该校中国留学生不满，双方交涉的录音在网上流传，澳媒报道指中国驻悉尼领事馆已"介入"此次争议。

澳媒关注中国留学生的类似行动，以及中国使馆对留学生的影响，是否令校园内的言论自由受到损害；但中国官方及媒体则批评澳媒"抹黑"。

有澳洲学者向BBC中文表示，中国留学生基于民族主义的立场，阻止其他师生表达意见的情况正在引起关注，但比起质疑中国当地使馆在事件中是否起了作用，更应当质疑媒体的"挑动"。

事发经过：中国留学生为何不满？

纽大师生的对话被录音及公开。录音中的学生称，讲师不应反覆提及台湾是国家的说法，令中国学生感到“不舒服”，对他们"造成伤害"。而录音中的讲师则回应，他本人认为台湾是一个独立国家，“如果你认为我不应该试图影响你的看法，那你也不应影响我的看法”。

当地中文网媒《今日悉尼》公开这段录音后，在中国的社交网络引起回响。

纽卡斯尔大学发表声明，指有关课​件来自国际贪腐监察组织"透明国际"（Transparency International）的一份报告，当中以"国家"（Country）一词指代国家及地区，包括台湾及香港。声明指，校方期望教职员及学生均能尊重文化差异及敏感领域，但对讲师与学生的对话被秘密录音及公开，令事件失去循校内渠道处理的机会，感到失望。

这是澳洲两星期内第二宗类似事件：早前，悉尼大学一名印裔讲师在课上展示了一张地图，当中将中印争议领土划入印度范围，引起中国留学生不满，该讲师最终道歉。

中国领事馆是否介入？

澳媒《澳大利亚人报》本周引述纽卡斯尔大学校方发言人指，正就事件与不同持份者联络，当中包括中国领事馆；一些澳媒以"领馆介入"来报道事件。

《今日悉尼》引述中国驻悉尼总领事馆教育组参赞牛文起称，已就事件与校方联络，批评该讲师的行为触碰到"一个中国"底线、伤害留学生感情，要求校方"尽快采取措施"，以免影响该校与中方关系。

牛文起这段表态被中国媒体广泛引述，包括官方的《环球时报》及《人民日报》网站。 BBC中文尝试向领事馆求证，教育组拒绝回应任何问题，亦拒绝证实或否认这段发言。而纽卡斯尔大学校方亦拒绝向 BBC中文证实，领事馆是否正就事件与校方联络。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 当地中文网络媒体首先报道事件

中国在澳使馆对留学生事务的处理方式，引起了澳洲舆论关注。

澳大利亚广播公司（ABC）今年六月发表报道指，中国驻澳大利亚大使馆透过赞助中国学生组织，安排学生参与欢迎中国总理李克强访澳的示威。报道称，中国学生在澳洲处于“监控”之下，又引述一名中国学生组织领袖表示，若得知有学生计划针对中国人权问题的示威，她必定会向大使馆通报。

澳洲当地学者怎么看相关事件？

类似事件相继发生后，澳大利亚有学者投书《纽约时报》，质疑中国留学生“威胁澳洲大学开放性”。

中国留学生的民族主义情绪和观点，是否影响到大学课堂上师生的表达自由？蒙纳士大学中国研究讲师班尼（Jonathan Benney）向BBC中文表示，在澳洲大学学界，这个现象越来越广泛，已经引起不少学者注意。

班尼指出，中国学生表达自己的立场没有问题，但他自己及身边很多大学教师，均曾遇到中国学生阻止他人批评中国的情形，这的确对其他师生的表达构成了限制。

墨尔本大学当代中国研究中心副主任卓少杰（Sow Keat Tok）认为，随着中国在澳留学生增加，加上中国留学生越来越自信、敢于发言，这类事件将会越来越多。但他相信，中国当局的影响并未深入到澳大利亚的教室，一些中国留学生针对他们认为"政治不正确"的看法提出异议，是出于"下意识"反应。

班尼也同意，这些通常都是学生自己的真实意见。他认为一些中国留学生会用民族主义式语言讨论中国问题，并非因为受到政府左右，而是因为他们目前只认识这一种语言。他希望学生可以学会观察中国问题的其他方式。

图片版权 WEIBO Image caption 环球时报亦有报道事件

卓少杰强调，中国留学生提出民族主义观点，可以透过课堂讨论解决；但报道类似事件的社交网络媒体，倾向将事件"炒作"，而一些媒体担当"挑动者"的角色，激化了分歧。班尼亦认为，一些具民族主义色彩的中国媒体，会将中国留学生面对陌生环境感受到的不安和挫折，导向有利于中方舆论的方向。

针对其他师生的言论自由是否受到影响，卓少杰说，比起中国使馆是否有角色，更加值得关注的是，当中国留学生针对澳洲大学教师的中国问题立场投诉时，大学校方能否捍卫校内的言论自由。

澳洲校园是否出现了反华情绪？

在中国，关于中国留学生影响校园言论自由，以及使馆影响学生的质疑被批评为抹黑。中国外交部回应澳大利亚广播公司报道时，曾指有关说法毫无根据，要求澳媒公正报道。而中国官媒《人民日报》旗下小报《环球时报》就以"中国同胞在海外遭印度人欺负，外媒反而抹黑中国人！"为题报道纽卡斯尔大学风波，并批评澳媒"把中国学生的合理抗议与不满妖魔化" 。

中国媒体认为，更值得关注的是澳洲校园内出现的“反华”事件：今夏悉尼、墨尔本及蒙纳士大学曾出现"杀死中国人"、"禁止中国人进入"等标语，以及日前澳洲国立大学一名男子在校园袭击他人，造成多人受伤，包括一名中国女学生重伤的事件。

图片版权 Supplied Image caption 悉尼大学校园内的争议性涂鸦，上有“杀掉中国人”的字眼和纳粹标志。

不过在蒙纳士大学任教的班尼就强调，该校绝大部分师生均对这些仇恨言论表明不认同，即使张贴反华标语真的是该校学生所为，也必定是校内的极少数。