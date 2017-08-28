新闻观察：中印对峙结束 究竟是谁的胜利？

图片版权 Reuters Image caption 中国领导人习近平与印度总理莫迪即将在厦门举行的“金砖五国”峰会上再次会面。图为二人去年9月在杭州G20峰会上握手。

中国和印度同意结束在洞朗地区的紧张对峙，双方都表示己方取得胜利。那到底谁笑到了最后呢？

中印军队在洞朗的军事对峙已持续两个多月，双方一度剑拔弩张，形势相当紧张。但是，就在"金砖五国峰会"在中国厦门召开的一周前，两国几乎同时宣布，对峙已经结束。

中国外交部发言人华春莹在记者会上说："8月28日下午2点30分，印方将越界人员和设备全部撤回边界印方一侧，中方现场人员对此进行了确认。"

印度外交部则发布声明称，两国近几周来一直保持外交沟通，在此基础上双方同意边防人员在对峙地点"脱离接触"。

中印两国政府都没有明确说明，是否为解除对峙状态接受了什么条件。

从双方政府和媒体的反应来看，两国对结束军事对峙都感到满意，也都认为己方获得了胜利。

图片版权 Xinhua Image caption 新华社图示中的中印洞朗对峙。

中国"很高兴"

中国政府显然认为，洞朗对峙结束是中方的胜利。

华春莹在记者会上说："中方通过外交渠道多次向印方提出交涉，向国际社会说明事实真相，阐明中方严正立场和明确要求，敦促印方立即将越界边防部队撤回边界印方一侧。

"同时，中国军队采取有力应对措施，维护国家领土主权和合法权益。"

她在回答另一个记者提问时还带着胜利的语气说："我很高兴向你确认，印方越界人员和设备已经全部撤回边界印方一侧。"

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant ）说，各方都不愿让边界争议扰乱了将在9月3日（周日）在厦门举行的"金砖五国"峰会，作为峰会主办方的中国尤其如此。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 驻守在中印边界乃堆拉山口的中印士兵。

路还修不修？

白洛宾认为，此次争端最引人注意的特点之一是，对峙是因中方修路引起的。

中国正在推行其"一带一路"战略，在海外进行大规模的基础设施建设，但一些批评家说，该战略除了经济意义，也有政治意图。

白洛宾说，有些评论家认为，在洞朗纠纷中，中国军队通过建设道路来宣示领土主权，这与中国在南海建设人工岛礁有些相似。

但是，中方是否会继续在洞朗地区修建道路呢？中国外交部并未明确表态。

外交部发言人华春莹只是说："中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻守"，并未提及修路问题。

她还说："鉴于现场情况已出现变化，中方将根据现地情况作出必要调整和部署。"

这里所说的"调整和部署"是否意味着停止修建道路？中国政府没有说明。

由于印度军队进入洞朗就是为了阻止中国在当地修建道路，如果道路停建，那么印军已经达到了目的。

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹、印度、中国交界处。

印媒："中国向印度低头"

美国布鲁金斯学会印度中心的外交事务研究员伊尚卡尔（Dhruva Jaishankar）对法新社说，印度已经达到了阻止中国在洞朗地区修路的目的。

他说："中方将着重强调印度撤军的事实，但最终问题在于这条路是否还会修建。目前看来，好像不会修了。"

印度媒体引述印度执政党印度人民党（BJP）官员的话说，这是莫迪政府在金砖五国峰会前的一次"巨大的外交胜利"。

属半官方性质的印度最大通讯社"印度报业托拉斯"将洞朗对峙结束称为一个"重大外交突破"。

该通讯社引述不具名的印度中央政府官员的话说，"脱离接触"意味着双方都从争议地区撤军，因为如果印度单方面撤军，两国就没必要达成协议了。

印地语日报《不灭之光报》网站上相关报道的题目是："中国最终向印度低头，同意从洞朗撤军"。

印度英文日报《经济时报》说，此事令中国"非常难堪"，显示中国"会叫但不会咬"。

该报说："中国为了欺负印度，不仅威胁要开战，还声称要支持印度内部的叛匪，用尽了所有的威胁手段。但这次较小的国家都知道了——中国会发出威胁，但不一定会付诸行动。"

图片版权 Xinhua Image caption 1962年中印战争中的中国军队。印度认为那场边界战争是中国侵略印度，而中国认为是对印度侵略的自卫反击。

"符合双方利益"

当然，不管哪方"低头"，哪方"难堪"，事件最终没有升级为武装冲突，对两国都是幸事。

BBC驻新德里记者桑约·马居姆德（Sanjoy Majumder）说，争端和平解决，印度政府无疑松了一口气，因为中国对印度拥有整体上的优势。

印度媒体报道，由于边界争端解决，印度股市当天大涨，SENSEX指数上涨155点。

根据环球网报道，在回答印度记者的追问时，华春莹表示，通过外交努力和平解决事件"符合中印双方的利益，也彰显中国作为负责任大国维护地区和平稳定的诚意和态度"。

印度政治评论家谢卡尔·古普塔（Shekhar Gupta）在推特上写道："希望洞朗事件能翻开印中关系的新篇章。如果两个大国让历史遗留的领土问题继续发酵，那么风险太大了。"