《国歌法》草案在香港惹争议 忧削言论示威自由

图片版权 AFP Image caption 2015年香港球迷在世界杯外围赛上嘘中国国歌，导致香港足总被罚。

中国全国人大常委会二审《国歌法》草案，定明如果在公共场合恶意修改国歌歌词，或侮辱国歌，可能会被扣留15天或被追究刑事责任。

有关法律通过后，将在全国实施，香港和澳门也必须按程序把《国歌法》纳入《基本法》附件三。

消息传出后惹来香港各界热议，建制派欢迎《国歌法》，认为球迷嘘国歌、或是在升旗礼示威，应该受到罚款或更严重的惩处，反对派则担忧《国歌法》会削弱香港的言论及示威自由。

嘘国歌应受惩罚？

早前分析指，《国歌法》是针对港独势力，香港行政长官林郑月娥相信有关法律并非针对香港。

她呼吁社会不要就一件“理所当然”、“不属香港自治范围之内”的法律，有“过敏反应”。

她称《国歌法》类似《国旗法》及《国徽法》，透过基本法18条，以本地立法方式，纳入附件三，并指过往《国旗法》及《国徽法》执法方面没有出现问题。

图片版权 AFP Image caption 中国目前只有国旗、国徽的立法。

对于香港过往出现球迷嘘国歌及示威人士在升旗礼演奏国歌时示威，身兼法律学者的经民联立法会议员梁美芬对BBC中文表示，香港日后通过《国歌法》后，相信这些行为也不能够接受，并会按程度决定罚则。

“一时意气的可能是罚款，有心制造民族仇狠，扰乱公众秩序，为了起哄，刑罚便可能更重。”

她认为，近年有人嘘国歌、在国际活动公然侮辱国歌，令中国也觉得有需要制定《国歌法》，让外界有一个清晰的标准。

她不担心这项法例会影响言论自由。“言论自由亦受限制，涉及到一些国家主权问题、公共利益、公共道德，国家的尊严是应该受保护。”

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中国全国人大常委会《国歌法》草案二审稿要点：

在公共场合，恶意修改国歌歌词，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌的，由公安机关处以警告或者十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任

奏唱国歌时，在场人员应当肃立，举止庄重，不得有不尊重国歌的行为

中小学应当将国歌作为爱国主义教育的重要内容，组织学生学唱国歌，教育学生了解国歌的历史和精神内涵

国歌不得用于或者变相用于商标、商业广告，不得在私人丧事活动等不适宜的场合使用，不得作为公共场所的背景音乐等。

图片版权 Getty Images Image caption 香港多次有示威者在升旗礼奏国歌时举行抗议。

“完全荒谬”

香港众志创党成员黎汶洛由学民思潮起，已和黄之锋多次参与示威活动，例如2014年曾在金紫荆广场的升旗礼，举起示威手势。

前学民思潮召集人黄之锋因“冲击公民广场”案被判囚六个月。

黎汶洛对BBC中文表示，今后的行动会继续，不会理会是否在奏国歌时需要保持严肃站立，认为如果奏国歌时不能示威，便不能够行使示威、集会等基本公民权利。

他直斥建制派指奏国歌时示威要被罚的说法“完全荒谬”，强调这些示威活动本意并非“煽动仇恨”。

“我觉得国歌只是一个象征意义，如果我们看歌词内容，我们是要去对抗不公义，受压迫时去反抗，如果是跟这个意思，应该采取行动回应社会不公义的事。”他说。

他担心国歌法是国民教育的“分拆上市”。

“今天你能为国歌立法，下次会否有中共编写的教材，又立法要强制在各大中小学实行呢？”

本身是执业大律师的公民党立法会议员陈淑庄对BBC中文说，《国歌法》的条文，“不像《国旗法》、《国徽法》那样具体”，或会影响到表达、言论、示威自由。

她以立法会议员宣誓风波为例，刘小丽因以慢速宣读誓言，被视为没有作出真诚的宣誓而丧失议员资格，质疑是否存在一套客观的标准，去衡量是否庄重地尊重国歌，会变得以主观身分去衡量。

对于建制派议员提出球迷嘘国歌、在升旗礼示威将被视作违法要被惩处，陈淑庄认为这是把《国歌法》“无限上纲上线”，令《国歌法》成为“以言入罪”的工具，作“思想、言论上的检控”。

人大常委最快在10月会议上，审议把《国歌法》列入香港及澳门的基本法附件三，如果香港政府透过“本地立法”方式放入附件三，法案需要得到过半议员支持下经过三读程序下才能通过。

刑事惩罚“不常见”

香港中文大学法律学院助理教授斯图尔特·哈格里夫斯（Stuart Hargreaves）对BBC中文说，规管行为的国歌法在世界各地较不常见。“印度及俄罗斯都有类似法律，不过大部分国家只是采用行为守则，未有包含刑事惩罚。”

他认为，国歌法在执行上将会遇到困难。“在人群中，有些人恰当地唱国歌、有些人并不这样做，控告及证明某些人违反法律，将会极富挑战性。”

时事评论员刘锐绍认为，北京这时推行国歌法，属顺势而为。“我不排除因为香港形势……令（共产党）用一张大网控制形势，在全国产生效果。”

他指出，“有这么多惩罚性的措施，又在小学生开始做……我绝对不相信你立了国家法或这么多行政措施的保证，能够保证老百姓的爱国感情。”

“你用行政及法律手段──即是说洗脑与威权──来巩固执政者的地位，你又如何服人及有爱国的效果？”

图片版权 AFP Image caption 身兼中国全国政协委员的于海已连续十年就《国歌法》立法提案。

《义勇军进行曲》曾如何“受辱”？

全国政协委员、解放军军乐团前团长于海连续10年要求成立国歌法。他5月接受《北京青年报》采访时说，社会上对国歌不尊重、亵渎甚至侮辱的现象非常多，认为必须要立法保护。

也有中国媒体提出，国歌歌谱不统一，造成不同版本的国歌。

不论是民间恶搞，还是外事访问时摆乌龙，与国歌有关的尴尬情况的确曾多次发生。

另外，香港人近年对国歌的态度，亦成为中港矛盾的重要指标。

图片版权 Getty Images Image caption 中国国家主席习近平2014年出访委内瑞拉