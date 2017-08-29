旺角冲突涉事18岁香港少女“流亡”台湾：她能否获政治庇护？

图片版权 Getty Images Image caption 香港法院仍在处理有关旺角冲突的其他案件

网路流传一段声称是涉及“旺角冲突”被以暴动罪起诉的18岁香港少女李倩怡的录音，声称选择“流亡”到台湾。目前人在台湾的她签证已过期，她的处境将会如何？

近日网路上流传一段女声用广东话读出声明的音档，她自称：“我是因为参与年初一鱼蛋革命被起诉的李倩怡，在审判开庭之前选择了流亡。”音频最后说出录制时间是2017年8月22日。

她称政府对“鱼蛋革命”的起诉“根本就是一场政治检控”，她说：“你们可以说我怯、我逃避香港的审判，但在我内心早不相信香港有法治，审判从检控到起诉，是彻头彻尾以司法制度为手段，对香港社会运动的镇压。”

消息指出李倩怡可能在台湾申请政治庇护。台湾内政部移民署周一（8月28日）回应BBC中文查询，表示目前李倩怡在台湾的行踪不明，也没有向移民署提出政治庇护申请。

至于是否遣返或将李倩怡移交，移民署表示，港澳居民在台湾的行为活动，都依照《香港澳门关系条例》及其他关法令规定办理。

1. 李倩怡是谁？

图片版权 Getty Images Image caption 旺角冲突现场

香港九龙城裁判法院2016年2月11日公布的控罪书指出，37人被指涉违反香港法例第245章公安条例第19（2）条，于2016年2月8日至9日凌晨，在旺角一带与其他人士参与暴动。李倩怡也在名单之中，当时她17岁。

旺角冲突：

2016年2月9 日凌晨，旺角街头爆发严重冲突。事缘警员驱赶在新春期间营业的无牌小贩，引起一些民众不满。当时有本土派团体“本土民主前线”成员号召示威者，最后演变警民冲突。

新闻片段可见，示威者曾燃烧杂物、向警员投掷物件，甚至使用砖头袭击。冲突期间，一名警员曾向天开枪示警。

无人在旺角冲突中死亡，不过曾有近百名警员及多名记者受伤。

李倩怡被控两项暴动罪和一项袭警罪，以3000元港币保释候审，当时保释条件没有禁止她离开香港。

案件原订于今年1月17日在区域法院再聆讯，但李倩怡并未到庭，法庭即时发出通缉令。

BBC中文联络到同案被起诉的本土民主前线成员黄台仰，他表示案件仍在审理中，不便回应李倩怡事件。他提到案件将于2018年1月15日再次审讯。

香港区域法院2017年3月宣判，旺角冲突案中，三名分别为22岁、19岁及32岁被告各判监三年，是17年以来首宗暴动案罪成案例。

2. 为什么到台湾？

图片版权 AFP Image caption 中国大陆异议人士和维权人士到台湾寻求庇护事件近年也数度发生。

自称李倩怡的女声说她选择“流亡台湾”，是因为预见在三十年内，香港的“一国两制”将不复存在，只剩下“中国广东省香港市”，她说：“与其要在我中年时成为中国香港的异郷人，那不如我先选择流亡，找一个新自由的可能。”

3. 谁在台湾“帮助”她？

声明中说，帮忙她的台湾朋友“从来都不是时代力量同和台湾人权组织，我的确曾拜访过他们，但他们只是很客气地打发我走，后来好幸运有一个台湾独派组织仗义相助。”

目前李倩怡行踪成谜。时代力量周一对BBC中文表示担心李倩怡的安危。

时代力量说，李倩怡确实曾由一个香港人陪同前来找过他们，但因为中国政府“高度不信任”时代力量，“不希望因为时代力量的关系让当事人受到更不公平的对待，所以没有处理这个问题，是转介团体协助。”

台湾人权促进会的法务王曦对BBC中文说，今年一月李倩怡来找过他们，他们表示可以帮李倩怡向移民署提交政治庇护申请，但需要李倩怡提交相关文件。之后李倩怡就没有再与台权会联络。

4. 政治庇护能成功吗？

图片版权 Getty Images Image caption 旺角冲突中有民众对警方掷砖头。

今年六月就有港台媒体报道李倩怡在台湾寻求政治庇护。台湾内政部移民署至今仍未收到申请。

王曦表示，台权会处理过在台湾申请政治庇护的案例，“成功率都很低”。

李倩怡具体要如何申请政治庇护？王曦表示，台权会会要求她准备一份描述她状况的文件，包括她在原居地遇到什么危险？她如果没在台湾得到庇护的话，回原居地会有什么立即的危险？

台权会会把文件送交移民署，如果移民署一直没有处理，台权会会敦促移民署召开协调会。但王曦也坦承，申请台湾政治庇护不是一个常态，所以移民署没有既定的处理程序。

目前台权会处理过在台申请政治庇护成功的案例，多年来只有中国民运人士燕鹏一人。

5. 会被遣送回香港吗？

据悉李倩怡是持观光签证入境台湾，香港人赴台观光签只能停留30日，李倩怡已经逾期。

香港大学法律学系首席讲师张达明接受BBC中文采访时说，香港与台湾没有正式的引渡协议，所以香港政府不可以循政治途径要求台湾将李倩怡引渡回香港。

因为台港没有引渡协议而逃亡台湾的罪犯，最知名的是香港《东方日报》创办人之一马惜珍，他在1978年因贩毒和涉嫌行贿被警方发出拘捕令，因而与家人潜逃台湾，在台湾继续经营公司，直至2015年病逝台湾，终年77岁。

张达明表示，台湾方面有权利决定李倩怡是否能留在台湾。如果台湾方不容许她留在台湾，要将她遣返，就可以送回香港，港方再根据程序检控她。

6. 弃保潜逃“罪加一等”？

张达明表示，李倩怡若回到香港，会面对原来的控罪。法庭在入罪以后，会根据她弃保潜逃做为加刑的因素。

7. 《难民法》可行吗？

图片版权 CNA Image caption 中国异议人士过去曾多次靠偷渡方式抵达台湾。（资料照片）

在国际上，关于难民与庇护制度相关的法规有1948年联合国《世界人权宣言》、1951年联合国通过的《难民地位公约》、1967年《难民地位议定书》等国际规范，但台湾并没有采用国际难民法规，也不是联合国难民署（UNHCR）成员国，因此欠缺相关规范。

台湾人权团体和相关立法委员推动《难民法》十多年，草案终于在2016年通过内政委员会审理，但是截至目前为止都还没有办法排入二、三读，所以还未生效。

根据《难民法》条文：“外国人或无国籍人，因种族、宗教、国籍、属于特定社会团体或持特定政治意见，离开其原国籍国或原居住国，且有充分正当理由恐惧受迫害，致不能受该国之保护或因该恐惧而不愿返回该国者，得向我国申请难民认定。”

因为两岸关系模糊不清，台湾《难民法》排除了中国大陆和港澳居民。

2014年，台湾行政院大陆委员会以“专案”方式让九名滞留台湾五到十年的中国异议人士取得居留权。目前没有港澳居民循此途径获得台湾居留权。

台湾与中国人民、港澳居民的关系分别由《台湾地区与大陆地区人民关系条例》及《香港澳门关系条例》规范。《难民法》的立法过程中一并提及修改上述两项条例，使其申请难民的方法、程序等事项准用《难民法》相关规定。

目前《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第17条也已经在委员会审查完毕，而《香港澳门关系条例》第18条尚未排入委员会议程。