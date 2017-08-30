澳洲遣返五名“试图非法入境”的中国人

图片版权 Getty Images Image caption 2012年，澳洲海军拦截寻求庇护者的船只（资料照片）。

澳大利亚当局在接近巴布亚新几内亚边界海域拦截了一艘涉嫌人口走私的船只，并将船上五名中国人遣返回国，船上另外两人遭以"人口走私"起诉。

澳洲当地媒体指该船只于8月20日抵达距巴布亚新几内亚仅四公里的澳洲赛巴伊岛。船上另有一名中国人及一名巴布亚新几内亚人，均被控“人口走私”。

澳洲移民部门的声明指，这些中国男人在托列斯海峡"试图非法入境澳洲"，但未说明他们是否已经登陆。

澳洲移民及边境保护部长彼得·达顿本周一曾表示，澳洲已有"超过一千日"未有走私船只成功抵岸。

无人申请庇护

澳洲广播公司引述移民及边境保护部长办公室称，该船只上无人申请庇护。

“人口走私”与“人口贩运”不同，前者所涉及的偷渡者是自愿而非被强迫的。被控人口走私的两名男子，本周二已在昆士兰省凯恩斯市上庭，下月会再有聆讯。

澳洲外交部长朱莉·毕晓普（Julie Bishop）表示，今次事件并不代表澳洲将迎来新一批寻求庇护者。

"我们边境安全策略正在有效实施，亦侦测到这一艘船。"毕晓普向当地电视台表示。

什么是"主权边界行动"？

澳洲的边境政策十分严格。澳洲自2013年9月起启动"主权边界行动"（Operation Sovereign Borders），致力阻止寻求庇护的船只抵达澳洲。当局将寻求庇护者扣留在离岸拘留中心，及驱逐怀疑人口走私船只等做法，引起不少争议。

达顿早前称，"主权边界行动"进行以来，澳洲当局已遣返31艘偷渡船。

去年，有报道指12名来自斯里兰卡的寻求庇护者，抵达位于印度洋的澳洲领土科科斯群岛，但澳洲政府拒绝证实有关报道，仅称不评论“行动相关事宜”。