BBC中国博客：中国共享经济是否达到顶峰？

Image caption 合肥违法停泊的单车

共享汽车，非常合理。我们也能懂共享单车的好处。不过，共享篮球是怎样一回事？

在北京的一个运动场上，王会恩用他的智能手机扫描储物柜上的二维码。

储物柜的门打开后，用户就可以使用里面的篮球。租借费用是每小时大概2元人民币。

王会恩是一元体育的首席执行官。他计划在全中国推行共享服务，总共提供两千万个足球及篮球。

王会恩对我说：“共享（经济）现在是有点热啊。”

Image caption 王会恩想在全中国推行共享篮球和足球的计划

“不是为了共享而共享。是为用户带来极致体验而共享。”

共享狂热

中国使用智能手机支付的普遍程度，世上没有其他国家可媲美。手机支付亦令共享经济起飞。

有些共享经济项目配对用户，例如有人驾车时空出了位子，可以利用程式去配对前往同样地点的乘客。

一些则是高科技的租赁项目，例如是单车、计程车或者球类。费用积少成多，为公司带来庞大的收入。

共享经济在中国火爆非常、极速增长，也吸引了以十亿元计的创业投资的资金。

不过所有崭新的商业模式都会带来新挑战，而共享经济也不是例外。

缺点

有公司发起提供共享雨伞的服务，但当30万把雨伞都不见之后，营业陷入困难。

“共享睡眠舱”让用户可以租用空间睡觉休息。不过睡眠舱违反酒店规定，现时被停业。

共享单车用户人数众多，是共享经济最成功的模式。不过就算是共享单车，经营上也遇到一定困难──包括盗窃、恶意破坏等。政府部门看起来也不是真心全面支持发展共享单车。

在合肥，成千上万的单车因非法停泊，被关在一个运动场上。这显示，除了吸引足够用户外，共享经济的成功还需要其他因素。

虽然发展遇上不少困难，但共享经济还是有丰富的潜力。

Image caption 共享运动舱的用家

共享单车的追踪技术让用户可以随处停泊单车，而并非只在单车站上。

或许有少数官员不满共享单车随处停泊——但这也说明共享单车有多受民众欢迎。

在一些中国城市，共享单车火红，令使用单车的人数在一两年之内增长一倍。

“革命性的潜力”

卡尔‧菲耶尔斯特伦（Karl Fyellstrom）是远东BRT规划（Far East BRT）的城市交通顾问。他认为，共享单车在短时间内鼓励使用单车的效用，远比数十年的宣传教育要强。

“我十年来推动使用单车。不仅在中国，而是在全世界。这很困难。”

“共享单车出现，带来革命性的效果。我认为这是历史性的机会。”

在一幢住宅大楼的前地，旁边都是废弃的马桶，李小群（音译）在跑步机上跑步。

Image caption 合肥违法停泊的单车

共享运动舱是最新的共享热潮，而李小群首次使用服务。

对比一般的健身房，共用运动舱没有洗澡的地方，也没有更衣室，设备不算太理想。

不过共用运动舱每小时费用只需约13元人民币，令李小群印象深刻。

她说：“人们喜欢这些共享的主意。”

“我们希望看到更多共享经济的模式。它是惊喜。我们都希望共享模式可以发展得好。”